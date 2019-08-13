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Дебетовые карты MasterCard в ВТБ

Банк: ВТБ
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в ВТБ оформили многие потребители российских и коммерческих финансовых организаций. Это удобная и современная возможность оплачивать покупки за границей, в интернете, в родном городе, в том числе, в кафе, кино, театрах — где пожелаете. Зачастую учреждения предлагают максимально простые условия для того, чтобы завести такой счет. Модераторы нашего финансового маркета Banki.ru своевременно сносят коррективы во все предлагаемые финансовые продукты быстро и в режиме реального времени. С нами можно найти подходящую программу не только не выходя из дома, но и не вставая с дивана — с компьютера или телефона.

Что нужно знать пользователям о Master Card

Не стоит беспокоиться о том, что сейчас вам придется подготовить большое количество документов, на сбор которых уйдет не одна неделя. Наоборот — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь главный документ — паспорт гражданина РФ. Зачастую это все условия, которые нужно выполнить для заведения счета. Однако за дополнительными сведениями все равно можно обратиться, связавшись с финансовой организацией.

Для чего вам нужен этот счет?

  • Средства всегда при вас и надежно защищены чипом и системой 3D Secure.
  • Можно оплачивать практически все: коммунальные услуги, совершать покупки в интернете, оплачивать походы в кафе или рестораны.
  • Есть множество онлайн-услуг, которыми можно воспользоваться при помощи интернет-банкинга.
  • Без проблем можно оплачивать товары и услуги за границей, например, если вы отправились в путешествие.
  • Деньги надежно защищены программой страхования вкладов.

    • В числе преимуществ счета — кэш-бек (его процент следует уточнить в филиале, в который планируется обращение) и накопительная система. Вы получается ежегодное начисление за остаток в конце каждого месяца (размер и детали следует узнать у менеджера финансовой организации, которая будет оказывать вам услугу).

    Если вдруг с учреждением случилось что-то непредвиденное, например, закрытие или ликвидация — вы можете вернуть все свои средства через 14 дней в размере до 1,4 миллиона рублей.

    Banki.ru — поможет найти свой материальный продукт

    Наш ресурс располагает множеством удобных сервисов, которые значительно экономят время. Один из них — умный фильтр. Это специальная программа, которая выводит на верх страницы подходящие для вас варианты и скрывает те, которые однозначно не для вас.

    На сайте существует множество разделов на случай, если вы хотели бы получить заемные деньги, узнать больше о филиалах, в которые хотели бы обратиться и многое другое.

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