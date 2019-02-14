|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|до 7%
|0 - 990
|есть
|
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Онлайн-заявка
804 заявки
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 000
|до 10%
|нет
|
Онлайн-заявка
268 заявок
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
Онлайн-заявка
228 заявок
|
Visa Classic
|до 7%
|700 - 1 789
|есть
|
|
Онлайн-заявка
168 заявок
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 10,1%
|0 - 7 689
|до 10%
|нет
|
Онлайн-заявка
556 заявок
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 639
|есть
|
|
Онлайн-заявка
228 заявок
|
Mastercard World Black Edition
|до 8%
|0 - 15 000
|нет
|нет
|
Онлайн-заявка
31 заявка
|
Visa Platinum
|до 5%
|0 - 649
|до 7%
|нет
|
Онлайн-заявка
80 заявок
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|нет
|
Visa Platinum
|6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
Онлайн-заявка
251 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Подарочную карту «МТС Деньги» можно использовать как обыкновенную дебетовую карту. Но поскольку эта она не привязана к банковскому счету, а по сути, является «предоплаченной», на нее возможно положить сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.
Пластик выдается в подарочной упаковке. Так как пластик неименной, его можно использовать самостоятельно или же подарить друзьям и близким.
Она может быть использована для совершения любых безналичных операций (оплаты покупок) везде, где принимают карты платежной системы MasterCard. Кроме того, картой можно расплатиться в интернет-магазинах.
Срок действия – до 12 месяцев.
Баланс можно пополнять в любое время в любом офисе банка. Чтобы узнать остаток на счету, достаточно обратиться в справочно-информационный центр.
Стоимость составляет 50 рублей.