Подарочную карту «МТС Деньги» можно использовать как обыкновенную дебетовую карту. Но поскольку эта она не привязана к банковскому счету, а по сути, является «предоплаченной», на нее возможно положить сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.



Пластик выдается в подарочной упаковке. Так как пластик неименной, его можно использовать самостоятельно или же подарить друзьям и близким.



Она может быть использована для совершения любых безналичных операций (оплаты покупок) везде, где принимают карты платежной системы MasterCard. Кроме того, картой можно расплатиться в интернет-магазинах.



Срок действия – до 12 месяцев.



Баланс можно пополнять в любое время в любом офисе банка. Чтобы узнать остаток на счету, достаточно обратиться в справочно-информационный центр.



Стоимость составляет 50 рублей.





