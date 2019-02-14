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Дебетовая карта МТС Деньги

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Вы можете ознакомиться с другими предложениями. Найдено 20 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 990 есть
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
Онлайн-заявка
804 заявки
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000 до 10% нет
Онлайн-заявка
268 заявок
5% 0 - 1 788 до 10% нет
Онлайн-заявка
228 заявок
до 7% 700 - 1 789 есть
  • другое
Онлайн-заявка
168 заявок
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 10,1% 0 - 7 689 до 10% нет
Онлайн-заявка
556 заявок
5% 0 - 1 639 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Онлайн-заявка
228 заявок
Mastercard World Black Edition
 до 8% 0 - 15 000 нет нет
Онлайн-заявка
31 заявка
до 5% 0 - 649 до 7% нет
Онлайн-заявка
80 заявок
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
Онлайн-заявка
Visa Platinum
 6% 0 - 1 188 до 5% нет
Онлайн-заявка
251 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы о дебетовых картах

Оценка: 5 Проверяется
Постоянно посещаю отделение в Краснообске. Девушки всегда вежливые и легко решают мою проблему)) очень хороший банк, все для людей)) теперь буду пользоваться только Почта Банком... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте.
Обращалась в отделение Банка,нужно было обменять валюту, но денежные средства я не заказала, так как сложились обстоятельства сумма понадобилась сразу, к счастью... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте,с недавних пор являюсь клиентом почта банка.Открыл себе дебетовую карту мир.При открытии карты сотрудница банка рассказала про преимущества сберегательного счета и... Весь отзыв
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Подарочную карту «МТС Деньги» можно использовать как обыкновенную дебетовую карту. Но поскольку эта она не привязана к банковскому счету, а по сути, является «предоплаченной», на нее возможно положить сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.

Пластик выдается в подарочной упаковке. Так как пластик неименной, его можно использовать самостоятельно или же подарить друзьям и близким.

Она может быть использована для совершения любых безналичных операций (оплаты покупок) везде, где принимают карты платежной системы MasterCard. Кроме того, картой можно расплатиться в интернет-магазинах.

Срок действия – до 12 месяцев.

Баланс можно пополнять в любое время в любом офисе банка. Чтобы узнать остаток на счету, достаточно обратиться в справочно-информационный центр.

Стоимость составляет 50 рублей.


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