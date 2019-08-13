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Дебетовая карта paypal в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
5% 0 - 1 788 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Mastercard World
Мир
до 5% 1 990 есть
  • для путешествий
1 заявка
Mastercard World
Мир Премиальная
нет 0 - 8 400 есть
  • другое
1 заявка
Mastercard Gold
Mastercard World
Мир Классическая
нет 0 - 1 200 есть
  • другое
4 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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