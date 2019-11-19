Дебетовая карта по почте в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 1 440 до 10% нет
Мир Классическая
3,75% 0 0,5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Разблокировке карты
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность менеджеру Владе филиал г. Пермь, Попова21 за помощь в решении моего вопроса. Необходимо было разблокировать дебетовую карту. Блокировка по инициативе... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Мои знакомые посоветовали оформить карту в Европа кредит банк, я мало что знала про этот банк, и про банки вообще, поэтому беспокоилась. Мне повезло попасть к старшему специалисту... Весь отзыв
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