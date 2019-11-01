|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 790
|до 1,25%
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|до 5%
|800
|нет
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 5%
|3 000
|нет
|нет
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Visa Platinum
|до 5%
|7 000
|нет
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Mastercard Standard
|5%
|0
|есть
|нет
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|нет
|0 - 30 000
|до 1,25%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Ежегодно в продуктовой линейке финансовых организаций появляется большое количество новых предложений. В настоящее время все больше граждан предпочитает безналичные расчеты при оплате своих покупок. Поэтому дебетовые карты Visa в банке «Ак Барс» являются одним из самых популярных платежных инструментов. Портал Banki.ru поможет разобраться, что он из себя представляет, каковы его преимущества, и как его правильно выбрать.
Характеристика
Visa является средством платежа и выпускается в виде небольшого пластикового документа. Он используется для:
Сам пластик привязан к расчетному счету клиента, поэтому для совершения операций необходимо наличие на нем денежных средств.
Преимущества
Основным достоинством продукта является удобство использования. Он компактен, не нужно носить с собой большое количество купюр, но ваши финансы всегда при вас. Кроме этого, к плюсам можно отнести:
Все это делает Visa довольно привлекательной для потребителя. Но для того, чтобы правильно ей пользоваться, стоит внимательно изучить все условия и параметры. Для этого на сайте Banki.ru представлена информация по всем актуальным предложениям. Пользователь может составлять списки, применяя фильтры для выбора нужных вариантов, читать отзывы посетителей.
На что обратить внимание
Перечислим характеристики, которые будут важны при выборе:
Отслеживать все операции клиент может путем получения смс-уведомлений, в сети Интернет или в мобильном приложении.
Если вы уже определились с выбором, то ускорить получение этого удобного инструмента позволит возможность заполнения заявки на его оформление онлайн на сервисе Banki.ru. После того, как продукт будет готов, в отделении финансовой организации потребуется подписать все необходимые соглашения и получить его на руки. Возможна также курьерская или почтовая доставка.