|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|до 4%
|600
|нет
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|до 4%
|1 428
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Развитие интернет-технологий и онлайн-операций способствуют устойчивому росту доли безналичных платежей в общем их объеме. Для этого используются дебетовые карты Visa в банке «Акцепт».
Пластиком ежедневно пользуются миллионы людей, оплачивая им приобретения в магазинах или Интернете. Однако при выборе варианта не все могут самостоятельно разобраться в его особенностях и характеристиках. Поэтому портал Banki.ru собрал все актуальные предложения и представил их в удобной форме на своих страницах.
Характеристика
Данные инструменты имеют несомненные преимущества, среди которых:
При выборе нужно обращать внимание на ряд параметров, среди которых:
Перед тем, как выбрать продукт, необходимо ответить на вопросы, как чаще всего вы будете применять его, где планируете расплачиваться, и каковы ваши ежемесячные траты. Исходя из этого, подберите себе оптимальный вариант на сервисе Banki.ru с помощью функции сортировки и составления списков.
Как использовать
При получении клиенту выдается пин-код. Этот шифр важно запомнить. Не стоит его где-либо записывать, поскольку через него злоумышленники могут получить доступ к вашим финансам.
Процесс оплаты "Визой" осуществляется следующим образом:
В ходе применения продукта стоит помнить, что финансовая организация может взимать плату за превышение различных лимитов, установленных соглашением, или использование для операций с наличными сторонних терминалов. Если ваша Visa предполагает начисление процентов на остаток, то, возможно, потребуется следить за тем, чтобы он не оказался ниже допустимой суммы.
Как получить
Для получения можно использовать два способа:
Второй способ позволит существенно сократить время на приобретение пластика. Забрать его вы сможете лично в офисе, также возможна доставка курьером. Перед первым применением продукт необходимо активировать.