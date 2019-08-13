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Дебетовая карта visa в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты Visa в ФФин Банке — это платежный инструмент, используемый в качестве альтернативы бумажным деньгам. Данный продукт становится все более популярным в связи с тем, что его легко оформить, расплачиваться им можно в любом магазине или фирме, где есть POS-терминал, а также в интернет-магазинах. Как быстро получить пластик и грамотно им пользоваться, расскажет портал Banki.ru.

Характеристика

Продукт является предоплаченным средством для электронных расчетов. Это означает, что финансы необходимо сначала внести на свой счет, а затем уже совершать расходные операции.

Возможности "Визы":

  • Снятие денег в терминалах.
  • Оплата товаров и услуг в магазинах.
  • Интернет-расчеты.
  • Переводы финансов на любой другой счет.

    • Доверие у населения вызывает и то, что средства клиентов надежно защищены. Для этого используются следующие технологии: магнитная лента, чип и 3D-Secure. Кроме того, вы не потеряете деньги, если финансовая организация, выпустившая инструмент, подключена к системе государственного страхования вкладов.

    Использование

    Как и любое предложение, Visa имеет свои параметры, условия обслуживания и ограничения, с которыми можно ознакомиться на сайте Banki.ru.

    К основным характеристикам, требующим особого внимания, относятся:

  • Стоимость обслуживания. Она может отсутствовать у самых простых вариантов и быть значительной у премиального сегмента.
  • Лимиты на снятие и пополнение. Если они установлены, то их превышение может повлечь комиссию.
  • Возможность совершения операций в сторонних терминалах. Эта услуга также может оказаться платной.
  • Дополнительные опции, такие как начисление процентов на остаток и кешбэк. Они помогут вам сохранить и преумножить ваши деньги.

    • Сегодня практически каждая финансовая организация предоставляет доступ к интернет-сервисам, на которых можно осуществлять расчеты и следить за состоянием баланса. Для этого нужно получить доступ или пройти авторизацию по номеру телефона.

    Как получить

    Пластик могут приобрести лица, которым исполнилось 18 лет. В ряде случаев это можно сделать, начиная с 14 лет. При этом собирать пакет документов не потребуется, достаточно паспорта.

    Для получения потребуется:

  • Составить заявку.
  • Подписать все обязательные соглашения.
  • Активировать полученный пластик путем зачисления на счет финансов.

    • Чтобы оформить заявку и не потратить свое время на поход в офис финансовой организации, нажмите одноименную кнопку рядом с выбранным вариантом на сайте Banki.ru. Введите необходимые данные и отправьте ее на рассмотрение. Сотрудники свяжутся с вами и сообщат, когда можно будет забрать готовый продукт.

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