Дебетовая карта visa в ФФин Банке

Дебетовые карты Visa в ФФин Банке — это платежный инструмент, используемый в качестве альтернативы бумажным деньгам. Данный продукт становится все более популярным в связи с тем, что его легко оформить, расплачиваться им можно в любом магазине или фирме, где есть POS-терминал, а также в интернет-магазинах. Как быстро получить пластик и грамотно им пользоваться, расскажет портал Banki.ru.

Характеристика

Продукт является предоплаченным средством для электронных расчетов. Это означает, что финансы необходимо сначала внести на свой счет, а затем уже совершать расходные операции.

Возможности "Визы":

Снятие денег в терминалах.

Оплата товаров и услуг в магазинах.

Интернет-расчеты.

Переводы финансов на любой другой счет.

Доверие у населения вызывает и то, что средства клиентов надежно защищены. Для этого используются следующие технологии: магнитная лента, чип и 3D-Secure. Кроме того, вы не потеряете деньги, если финансовая организация, выпустившая инструмент, подключена к системе государственного страхования вкладов.

Использование

Как и любое предложение, Visa имеет свои параметры, условия обслуживания и ограничения, с которыми можно ознакомиться на сайте Banki.ru.

К основным характеристикам, требующим особого внимания, относятся:

Стоимость обслуживания. Она может отсутствовать у самых простых вариантов и быть значительной у премиального сегмента.

Лимиты на снятие и пополнение. Если они установлены, то их превышение может повлечь комиссию.

Возможность совершения операций в сторонних терминалах. Эта услуга также может оказаться платной.

Дополнительные опции, такие как начисление процентов на остаток и кешбэк. Они помогут вам сохранить и преумножить ваши деньги.

Сегодня практически каждая финансовая организация предоставляет доступ к интернет-сервисам, на которых можно осуществлять расчеты и следить за состоянием баланса. Для этого нужно получить доступ или пройти авторизацию по номеру телефона.

Как получить

Пластик могут приобрести лица, которым исполнилось 18 лет. В ряде случаев это можно сделать, начиная с 14 лет. При этом собирать пакет документов не потребуется, достаточно паспорта.

Для получения потребуется:

Составить заявку.

Подписать все обязательные соглашения.

Активировать полученный пластик путем зачисления на счет финансов.

Чтобы оформить заявку и не потратить свое время на поход в офис финансовой организации, нажмите одноименную кнопку рядом с выбранным вариантом на сайте Banki.ru. Введите необходимые данные и отправьте ее на рассмотрение. Сотрудники свяжутся с вами и сообщат, когда можно будет забрать готовый продукт.