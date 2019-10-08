Дебетовые карты Visa в банке Оранжевый — это современные платежные инструменты, используемые для безналичной оплаты при покупке товаров или услуг. При этом денежные средства списываются со счета клиента, к которому они привязаны.

Пластик в настоящее время широко распространен, сложно найти человека, который им не пользуется. Но правильный выбор возможен только после изучения полной информации, которую представляет своим посетителям портал Banki.ru.

Характеристика

Основным преимуществом владения "Визой" является, безусловно, удобство. Больше не потребуется носить в кошельке крупные суммы наличностью. Кроме того, эта платежная система позволит совершать операции не только в России, но и во многих других странах мира.

Продукт дает возможность:

Совершать безналичную оплату.

Снимать финансы в терминалах и пополнять свой счет

Делать переводы как частным лицам, так и организациям.

Одним из преимуществ является надёжная защита от потери денег. Злоумышленники не смогут украсть ваши деньги, не зная пин-кода. Он представляет собой шифр, который необходимо запомнить и никому не сообщать. При операциях в сети Интернет применяется технология 3D-secure. А если вы все же потеряли пластик, его можно моментально заблокировать.

Особенности продукта

Сегодня Visa становится не только средством платежа. Многие открывают ее в целях получения выгодных предложений или накопления. Это достигается при помощи подключения следующих услуг:

Процент на остаток. В зависимости от имеющейся на балансе суммы клиент получит дополнительные средства. Такая опция является альтернативой срочному вкладу.

Зачисление баллов или процентов от потраченных на покупки денег. Эта функция называется кешбэк. Возврат может быть довольно высоким, если потребитель часто пользуется финансовым инструментом.

Скидки и выгодные предложения, которые разрабатываются вместе с фирмами-партнерами.

Чтобы воспользоваться данными выгодами, найдите на страницах Banki.ru оптимальный по своим возможностям вариант. Сделать это можно путем фильтрации необходимых для вас параметров. Если сомнения по-прежнему остались, прочтите отзывы и советы экспертов. Они помогут определиться с выбором.

Сколько стоит

Для многих комиссия за обслуживание важна, поэтому нужно взвесить все за и против наличия либо отсутствия платы. Можно выделить несколько возможных вариантов:

Бесплатный выпуск и обслуживание. Такие условия обычно распространяются на самые простые предложения с минимумом возможностей.

Наличие платы за выпуск и комиссии. Такой продукт отличается привилегиями и относится к премиум-классу.

Дополнительными затратами может обернуться функция смс-информирования, но это — еще один способ защитить свои финансы. Кроме того вы всегда будете знать баланс своего счета и таким образом контролировать его.

Как получить

Первым этапом оформления станет написание заявления. Чтобы не посещать финансовую организацию лично, вы можете заполнить заявку непосредственно на сервисе Banki.ru. Она будет отправлена в офис, где после рассмотрения вам выпустят пластик. Забрать его можно в отделении, у курьера или на почте.