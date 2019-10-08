|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 5%
|1 200 - 2 700
|нет
|нет
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Visa Classic
|5%
|600 - 4 800
|до 5%
|нет
|
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Visa Classic
|3%
|600 - 3 000
|до 3%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты Visa в банке Оранжевый — это современные платежные инструменты, используемые для безналичной оплаты при покупке товаров или услуг. При этом денежные средства списываются со счета клиента, к которому они привязаны.
Пластик в настоящее время широко распространен, сложно найти человека, который им не пользуется. Но правильный выбор возможен только после изучения полной информации, которую представляет своим посетителям портал Banki.ru.
Характеристика
Основным преимуществом владения "Визой" является, безусловно, удобство. Больше не потребуется носить в кошельке крупные суммы наличностью. Кроме того, эта платежная система позволит совершать операции не только в России, но и во многих других странах мира.
Продукт дает возможность:
Одним из преимуществ является надёжная защита от потери денег. Злоумышленники не смогут украсть ваши деньги, не зная пин-кода. Он представляет собой шифр, который необходимо запомнить и никому не сообщать. При операциях в сети Интернет применяется технология 3D-secure. А если вы все же потеряли пластик, его можно моментально заблокировать.
Особенности продукта
Сегодня Visa становится не только средством платежа. Многие открывают ее в целях получения выгодных предложений или накопления. Это достигается при помощи подключения следующих услуг:
Чтобы воспользоваться данными выгодами, найдите на страницах Banki.ru оптимальный по своим возможностям вариант. Сделать это можно путем фильтрации необходимых для вас параметров. Если сомнения по-прежнему остались, прочтите отзывы и советы экспертов. Они помогут определиться с выбором.
Сколько стоит
Для многих комиссия за обслуживание важна, поэтому нужно взвесить все за и против наличия либо отсутствия платы. Можно выделить несколько возможных вариантов:
Дополнительными затратами может обернуться функция смс-информирования, но это — еще один способ защитить свои финансы. Кроме того вы всегда будете знать баланс своего счета и таким образом контролировать его.
Как получить
Первым этапом оформления станет написание заявления. Чтобы не посещать финансовую организацию лично, вы можете заполнить заявку непосредственно на сервисе Banki.ru. Она будет отправлена в офис, где после рассмотрения вам выпустят пластик. Забрать его можно в отделении, у курьера или на почте.