Дебетовая карта Виза в БыстроБанке

Банк: БыстроБанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Instant Issue
Visa Classic
 0,1% 480 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Дебетовая карта Виза в БыстроБанке в городах:

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Дебетовые карты Visa в БыстроБанке сегодня оформляются в любом отделении на территории страны. Большинство граждан в повседневной жизни уже активно используют их при оплате своих покупок. Функционал инструмента зависит от многих характеристик. Изучив информацию на портале Banki.ru, вы самостоятельно сможете осуществить грамотный выбор и в дальнейшем пользоваться удобным средством платежа.

Особенности

Данный продукт пользуется большой популярностью благодаря своим широким возможностям. Среди них стоит выделить:

  • Проверку баланса.
  • Осуществление разноплановых переводов (ЖКХ, мобильная связь, интернет).
  • Снятие наличных средств и пополнение счета.

    • Пользователи могут без ограничений применять "Визу" не только в России и СНГ, но и за границей. Ее главное отличие — самая широкая сеть обслуживания, инструменты данной платежной системы принимаются в магазинах и терминалах почти 200 стран мира.

    А если у клиента возникло подозрение в доступе к финансам постороннего, то по звонку в контактный центр пластик блокируется.

    Как подобрать на Banki.ru

    Для того, чтобы узнать, подходит ли пластик именно вам, надо внимательно изучить таблицу, представленную на странице сайта. В ней обозначены следующие сведения:

  • Название, тип и эмитент.
  • Возможность получения процентов на остаток.
  • Величина комиссии, которую владелец платит за обслуживание.
  • Наличие Cash Back и бонусных программ.

    • Имеется также такая колонка, как Популярность. Она покажет самые востребованные продукты. А ниже можно увидеть отзывы реальных пользователей сервиса, которым вы можете задать свои вопросы.

    Если сомнения в выборе варианта все же остались, посетите вкладку Экспертиза, там специалисты выделили для вас положительные характеристики каждого из предложений.

    Как заказать

    Получение пластика — процедура довольно простая. Это может сделать гражданин, достигший 14 лет. Однако, основная часть предложений рассчитана на совершеннолетних клиентов. Дети чаще всего получают продукт, привязанный к счету родителей.

    Чтобы оформить Visa, потребуется:

  • Предъявить в финансовую организацию паспорт.
  • Заполнить заявление.
  • Забрать готовое платежное средство лично либо получить его через курьера.
  • Подписать требуемые бумаги.

    • Сообщение о готовности обычно приходит на мобильный телефон клиента через несколько суток.

    Портал Banki.ru предоставляет возможность подачи заявки в любое удобное для вас время, не выходя из дома. Просто заполните ее на нашем сайте, чтобы передать в финансовую организацию.

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