Дебетовая карта visa в банке ДОМ.РФ

Получить дебетовые карты Visa в банке ДОМ.РФ и применять в повседневной жизни крайне удобно и выгодно. С их помощью можно расплачиваться в торговых точках, за билеты на транспорт, переводить средства частным лицам и компаниям за товары и услуги. Это безопасный инструмент с высокой степенью защиты.

С помощью сервиса Banki.ru вы сможете выбрать подходящий для себя вариант и разобраться во всех особенностях владения им.

Как выбрать

Найти необходимый вид пластика непросто. Однако на портале Banki.ru представлено значительное количество предложений финансовых организаций, которые реализуют программы для разных категорий населения. Рассмотрению подлежат такие их различия, как:

Тип "Визы".

Наличие бонусов и скидок при использовании.

Начисление процентов на остаток.

Для большинства граждан самым значимым критерием является минимальная стоимость выпуска и обслуживания и максимальная выгода при оплате покупок. Комиссия устанавливается в зависимости от типа вашего продукта и опциональных возможностей, предоставляемых владельцу, и взимается ежегодно либо помесячно по согласованным тарифам. По ряду предложений такая плата отсутствует.

Стоит заметить, что это не все важные аспекты, которые надо знать при выборе. Клиент может понести дополнительные затраты, если будет:

Превышать допустимые договором лимиты.

Применять для снятия или пополнения сторонние терминалы.

Кроме этого, имеются и иные ограничения, например, наличие определенного остатка на счете либо совершение транзакций на установленную сумму для начисления процентов или бонусов. Эти параметры должны быть прописаны в договоре.

Как использовать

При использовании Visa в кассе магазина клиенту потребуется ввести пин-код, который является ключом для прохождения операции. Имеются и другие, более удобные способы:

Финансовые организации расширяют свои линейки и выпускают пластик с поддержкой Samsung Pay и Apple Pay. Специальные мобильные приложения на смартфоне дают возможность пользователю применять бесконтактную оплату.

Вторым подобным способом является технология PayPass, которая также позволяет производить покупку без пин-кода.

Для потребителей, часто использующих интернет, очень важной будет система 3D Secure, которая дополнительно защищает средства пользователя путем отправки смс-сообщения с кодом для подтверждения операции.

Если вы уже определились с выбором, то, используя сервис Banki.ru, можно быстро заказать данный продукт в финансовой организации, направив туда заявку. Активная кнопка находится рядом с выбранным предложением.