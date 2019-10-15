В настоящее время все больше потребителей выбирают безналичные расчеты. В связи с этим растет популярность дебетовых карт Visa в Эксперт Банке. Продуктом легко пользоваться, ведь финансы всегда под рукой. Кроме того, они защищены от кражи. При наличии денежных средств на счете оплачивать покупки можно в любое время. Особенности выбора и применения пластика представлены на портале Banki.ru.

Преимущества

Расчетно-платежная система Visa является международной. Такой продукт принимается к оплате во всех торговых точках и интернет-магазинах. Основными достоинствами его использования являются следующие:

Простота оформления. Для этого потребуется только удостоверение личности.

Получить можно в любой финансовой компании, работающей с физическими лицами.

Имеется защита в виде магнитной полосы или чипа. На обороте указан код безопасности, а средства на счете застрахованы государством.

Предложения, представленные на нашем сайте, различаются по стоимости обслуживания и дополнительным услугам. Перед тем, как приступить к оформлению, подумайте, как именно вы будете ее использовать, сколько готовы заплатить за тариф.

Особенности использования

В настоящее время к пластику предлагаются различные выгодные для клиента услуги, которые позволят получать дополнительный доход. Так, договором могут быть предусмотрены:

Кэшбэк. Он представляет собой возврат на счет некоторой части потраченных на покупки денег. Зачисляется в рублях или в бонусных баллах.

Получение ежемесячного дохода в виде процентов, начисляемых на остаток денежных средств. Этими финансами можно пользоваться сразу после их поступления.

В соглашении могут быть оговорены различные варианты условий. К ним относятся:

Некоторые лимиты, например, на снятие или пополнение.

Необходимость поддержания определенной величины остатка.

Дополнительные комиссии при использовании сторонних терминалов.

Стоимость обслуживания, которая зависит от выбранного тарифа.

Внимательно прочтите информацию на портале Banki.ru. Наши специалисты собрали все актуальные данные и выделили преимущества. Наш сайт позволяет сравнивать между собой продукты, формировать списки выгодных предложений, делиться своим мнением и читать отзывы реальных пользователей.

Как получить

Приобрести данный финансовый инструмент может лицо, достигшее возраста 14 лет, в отдельных случаях нижняя граница составляет 18 лет.

Оформит пластик удобнее всего на сервисе Banki.ru, заполнив онлайн-завку. С вами свяжется сотрудник финансовой организации и сориентирует по времени готовности "Визы". Вы сможете забрать ее в отделении и сразу же после активации использовать при оплате, как в обычных магазинах, так и в сети Интернет.