|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Maestro
|до 6%
|0
|нет
|нет
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Mastercard Maestro Instant Issue
|до 6%
|0
|нет
|нет
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Mastercard Standard
|до 6%
|0
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
В настоящее время все больше потребителей выбирают безналичные расчеты. В связи с этим растет популярность дебетовых карт Visa в Эксперт Банке. Продуктом легко пользоваться, ведь финансы всегда под рукой. Кроме того, они защищены от кражи. При наличии денежных средств на счете оплачивать покупки можно в любое время. Особенности выбора и применения пластика представлены на портале Banki.ru.
Преимущества
Расчетно-платежная система Visa является международной. Такой продукт принимается к оплате во всех торговых точках и интернет-магазинах. Основными достоинствами его использования являются следующие:
Предложения, представленные на нашем сайте, различаются по стоимости обслуживания и дополнительным услугам. Перед тем, как приступить к оформлению, подумайте, как именно вы будете ее использовать, сколько готовы заплатить за тариф.
Особенности использования
В настоящее время к пластику предлагаются различные выгодные для клиента услуги, которые позволят получать дополнительный доход. Так, договором могут быть предусмотрены:
В соглашении могут быть оговорены различные варианты условий. К ним относятся:
Внимательно прочтите информацию на портале Banki.ru. Наши специалисты собрали все актуальные данные и выделили преимущества. Наш сайт позволяет сравнивать между собой продукты, формировать списки выгодных предложений, делиться своим мнением и читать отзывы реальных пользователей.
Как получить
Приобрести данный финансовый инструмент может лицо, достигшее возраста 14 лет, в отдельных случаях нижняя граница составляет 18 лет.
Оформит пластик удобнее всего на сервисе Banki.ru, заполнив онлайн-завку. С вами свяжется сотрудник финансовой организации и сориентирует по времени готовности "Визы". Вы сможете забрать ее в отделении и сразу же после активации использовать при оплате, как в обычных магазинах, так и в сети Интернет.