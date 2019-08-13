Дебетовая карта visa в Фора-Банке

В настоящее время спрос на оформление таких финансовых инструментов, как дебетовые карты Visa в Фора-Банке неуклонно растет, поэтому портал Banki.ru предлагает актуальную и полную информацию по данному продукту. С помощью нашего сервиса вы сможете разобраться, согласно каким параметрам его выгодно подобрать.

Характеристика

Visa выпускается финансовой организацией и привязана к личному счету потребителя. Она предназначена для:

Совершения безналичных операций.

Получения денежных средств.

Пополнения в терминалах.

При использовании пластика вы распоряжаетесь только теми финансами, которые имеются на счете. Если же они кончились, транзакция становится невозможной. Отсюда следует вывод, что основной функцией данного предложения является замена им наличных денег в обращении.

Возможности

Главным плюсом владения этим инструментом считается мгновенный доступ к личным деньгам. При этом носить с собой кошелек, полный купюр, не потребуется. С помощью пластика с легкостью можно оплатить любой товар или услугу.

Помимо этого есть и другие преимущества:

В борьбе за клиентов сегодня разрабатывается большое количество бонусных программ. Так, пользуясь Visa, можно получить скидки на поездки в транспорте, покупки в определенных магазинах, на автозаправках.

Часть средств от ваших трат может возвращаться в виде баллов, которые также потом зачисляются на счет и используются при оплате.

Удачным выбором станет инструмент, снабженный опцией начисления процентов. Ежемесячно вы будете получать небольшой, но стабильный доход.

Такие возможности имеются не по всем предложениям, поэтому, чтобы выбрать наиболее выгодное из них, внимательно ознакомьтесь со всеми плюсами и минусами, указанными на сайте Banki.ru. Полезно будет прочесть отзывы посетителей, поскольку они основаны на их реальном опыте.

Стоимость

Сегодня организации предлагают различные виды пластика. Они могут отличаться затратами на их обслуживание. Так, на рынке есть продукты:

С бесплатным выпуском и обслуживанием. Это самый простой вариант, который часто выдается в дополнение к какой-либо услуге.

С взиманием платы. Этот вид применяется без ограничений. Как правило, такие варианты имеют статус Gold или Platinum

Помимо этого, платной услугой является доставка сообщений об операциях. Но стоимость ее невелика, а клиент при этом может контролировать свои финансы.

Как получить

Для получения необходимо подать заявку в финансовую организацию. На сервисе Banki.ru предоставлена возможность сделать это в автоматическом режиме. После рассмотрения сотрудники свяжутся с вами и пригласят в офис. Потребуется подписание соглашения и предъявление удостоверения личности. В ряде случаев готовый продукт доставляется на дом, где и происходит заключение договора.