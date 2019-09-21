Дебетовая карта visa в Новикомбанке

Дебетовые карты Visa в Новикомбанке представляют собой финансовый инструмент, с помощью которого клиент может совершать безналичные операции по оплате товаров и услуг. Эта платежная система является международной, поэтому делать покупки можно и за границей.

Развитие рынка привело к тому, что в настоящий момент выпускаются различные виды пластика с большим количеством дополнительных характеристик. Разобраться в тонкостях получения и применения его поможет сервис Banki.ru.

Виды

Классифицировать продукт можно по-разному. В зависимости от цены выпуска и обслуживания он бывает:

Полностью бесплатный.

С взиманием платы за изготовление и/или обслуживание.

По типу пластика и его возможностям выделяют Classic, Gold, и Platinum. Последние два варианта характеризуются рядом преимуществ для своих владельцев (скидки и иные привилегии). Они, чаще всего, более дорогие в обслуживании.

По наличию дополнительных опций можно выделить инструменты:

Кобрендинговые. Предполагают эксклюзивный дизайн и особые предложения от фирм-партнеров.

С кешбэком. При покупке возвращается некоторая сумма денег.

С начислением процентов на остаток. Функция действует при наличии определенной величины остатка по счету. Потребитель имеет ежемесячный доход.

В связи с высокой конкуренцией на рынке представлено множество вариантов "Визы". Узнать все их особенности вы сможете на портале Banki.ru, нажав на его название. На странице будут показаны полные условия приобретения и использования.

Особенности использования

В ходе применения клиенты совершают, как правило, следующие операции:

Пополняют счет.

Снимают наличные денежные средства.

Оплачивают товары в магазинах.

Применяют при оплате в сети Интернет.

Для того, чтобы владение Visa было выгодным, стоит знать, что некоторые транзакции могут быть платными. Такое происходит, чаще всего, при превышении лимитов снятия или пополнения или пользовании сторонними терминалами.

Эти ограничения также подробно описаны в карточке продукта. Их необходимо держать в памяти, чтобы избежать лишних расходов.

Платным, как правило, является и смс-оповещение. А вот пользование интернет-сервисом и/или мобильным приложением не потребует затрат.

Как получить и использовать

Получить пластик можно, обратившись в офис финансовой организации с заявлением. После подписания всех документов придется подождать некоторое время, требуемое на изготовление. Далее возможны следующие способы:

Получение в офисе.

Доставка на дом.

Отправка по почте.

Данную процедуру можно ускорить, нажав на кнопку заявки на странице сайта Banki.ru. После заполнения всех ее полей, данные будут перенаправлены в финансовую организацию.