Дебетовая карта Виза в НС Банке

Банк: НС Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
 до 3% 0 - 1 788 нет
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Развитие интернет-технологий и онлайн-операций способствуют устойчивому росту доли безналичных платежей в общем их объеме. Для этого используются дебетовые карты Visa в НС Банке.

Пластиком ежедневно пользуются миллионы людей, оплачивая им приобретения в магазинах или Интернете. Однако при выборе варианта не все могут самостоятельно разобраться в его особенностях и характеристиках. Поэтому портал Banki.ru собрал все актуальные предложения и представил их в удобной форме на своих страницах.

Характеристика

Данные инструменты имеют несомненные преимущества, среди которых:

  • Обеспечение сохранности средств.
  • Повышение безопасности операций.
  • Упрощение процесса перевода финансов.

    • При выборе нужно обращать внимание на ряд параметров, среди которых:

  • Тип пластика. Он бывает классическим, золотым и платиновым. Последние предполагают различные привилегии для клиентов.
  • Стоимость обслуживания. Она указывается в договоре и по самым простым видам, как правило, отсутствует. Премиальные финансовые инструменты обходятся дороже.
  • Дополнительные сервисы. К ним относятся мобильные оповещения, личный кабинет в Интернете.
  • Возможность получения бонусов и процентов на остаток. Таким функции сейчас предлагаются довольно часто и позволяют получать дополнительный доход на счет.

    • Перед тем, как выбрать продукт, необходимо ответить на вопросы, как чаще всего вы будете применять его, где планируете расплачиваться, и каковы ваши ежемесячные траты. Исходя из этого, подберите себе оптимальный вариант на сервисе Banki.ru с помощью функции сортировки и составления списков.

    Как использовать

    При получении клиенту выдается пин-код. Этот шифр важно запомнить. Не стоит его где-либо записывать, поскольку через него злоумышленники могут получить доступ к вашим финансам.

    Процесс оплаты "Визой" осуществляется следующим образом:

  • Подтверждение транзакции путем ввода пин-кода.
  • Бесконтактная оплата (при наличии такой возможности).
  • Ввод полученной по смс цифровой комбинации.

    • В ходе применения продукта стоит помнить, что финансовая организация может взимать плату за превышение различных лимитов, установленных соглашением, или использование для операций с наличными сторонних терминалов. Если ваша Visa предполагает начисление процентов на остаток, то, возможно, потребуется следить за тем, чтобы он не оказался ниже допустимой суммы.

    Как получить

    Для получения можно использовать два способа:

  • Посетить финансовую организацию с паспортом, где менеджер примет ваше заявление и сообщит, когда можно будет забрать готовое платежное средство.
  • Оформить онлайн-заявку самостоятельно на сайте Banki.ru, заполнив все ее поля. С вами свяжутся по указанным контактным данным.

    • Второй способ позволит существенно сократить время на приобретение пластика. Забрать его вы сможете лично в офисе, также возможна доставка курьером. Перед первым применением продукт необходимо активировать.

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