Сегодня в продуктовой линейке финансовых организаций широко представлены различные продукты и услуги. Чаще всего клиенты интересуются дебетовой картой Visa в СДМ-Банке. Ее популярность связана с удобством использования, повышенной защитой от несанкционированных действий, расширением международной торговли и туризма. Получение не занимает много времени и не требует сбора документов. Все это делает продукт одним из самых востребованных на рынке.

Характеристика

Платежно-расчетная система Visa — это международный сервис переводов, который является одним из самых распространенных в мире. В его рамках реализуются процессы:

Безналичной оплаты товаров и услуг.

Снятия наличных денег.

Пополнения в платежных терминалах.

Совершения покупок в сети Интернет.

Как правило, этот пластик предполагает привлекательные поощрительные программы для пользователей. Им без ограничений можно пользоваться за рубежом, что облегчает пребывание там граждан, выезжающих на деловые переговоры или отдых.

Преимущества

К основным плюсам владения данным продуктом, помимо перечисленного, можно отнести:

Множество доступных сервисов, включая онлайн-обслуживание.

Удобство использования.

Невысокие тарифы.

Бонусные и процентные начисления.

Операции возможны только в пределах денежных средств, находящихся на счете клиента, поэтому он не сможет потратить больше этой суммы. Смс-уведомления позволят контролировать свои финансы.

Получить такой финансовый инструмент может любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 14-18 лет (зависит от класса "Визы").

Как получить

Для получения потребуется совершить простые действия:

Посетить офис финансовой организации и заполнить заявление. Если вы хотите сэкономить свое время, то сделайте это онлайн непосредственно на нашем портале Banki.ru. Ответьте на вопросы анкеты, указав контакты, и ваши данные будут перенаправлены в отделение.

После извещения об обработке заявки и изготовлении самого платежного средства необходимо подойти за ним лично. Вариантом может быть доставка на дом или в ближайшее почтовое отделение.

В процессе оформления потребуется подписать договор, где будут подробно указаны все условия использования, поэтому данный документ стоит внимательно прочесть.

Далее может потребоваться активация.

Для того, чтобы не ошибиться с выбором и знать все условия обслуживания пластика, предлагаем заранее с ними ознакомиться на сайте Banki.ru. Здесь представлены все характеристики и особенности продукта, приведены отзывы реальных пользователей. В результате владение им будет для вас удобным и выгодным.