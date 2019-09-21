Дебетовая карта visa в СМП Банке

В эпоху безналичных расчетов дебетовые карты Visa в СМП Банке являются особенно актуальными. Расчеты обслуживает международная платежная система, поэтому их использование возможно в любой части света. Существует множество вариантов данного продукта с различными функциями. Как подобрать подходящий именно для вас, способный не только сохранить финансы, но и приумножить их, расскажет портал Banki.ru.

Возможности продукта

Данный инструмент привязан к счету клиента, поэтому все списания возможны только в рамках находящихся на нем финансов. Потратить больше, чем имеется, невозможно.

Visa дает возможность осуществлять следующие операции:

Оплачивать услуги. Вы можете, не выходя из дома, платить за квартиру, сотовую связь, интернет.

Делать приобретения. Оплата в магазинах и супермаркетах производится гораздо легче, чем при использовании наличных.

Осуществлять переводы. Вы можете отправить деньги знакомым, родственникам или фирме, причем сделать это можно в любое время. Также можно и получать переводы.

Снимать наличные. Этой функцией пользуются при безналичном получении пенсий и зарплат. Если потребуется, то снять деньги поможет терминал. Там же, как правило, можно и пополнить счет.

Получать бонусы или проценты на остаток денежных средств. Такие программы сейчас имеются у большинства предложений.

Реальные отзывы владельцев того или иного пластика можно прочесть на страницах сайта Banki.ru. Это даст возможность удостовериться, что именно он является для вас подходящим.

Как использовать

Применять инструмент довольно просто. Оплата в торговых точках производится обычно путем ввода пин-кода. Это числовая комбинация, которая будет выдана клиенту в запечатанном конверте. Ее необходимо хранить в тайне и никому не сообщать. В настоящее время разработаны бесконтактные технологии оплаты, при которых потребитель получает еще больше удобств, ведь подтверждать платеж вводом цифр не нужно.

При использовании стоит помнить, что могут иметь место дополнительные расходы. К ним относятся:

Плата за выпуск пластика.

Комиссия за обслуживание (взимается раз в год или в месяц).

Плата за смс-оповещение. Отказываться от них не стоит, так как это позволит контролировать состояние счета.

Списание средств за ряд операций. Это касается, например, превышения лимитов или снятия денег в сторонних пунктах выдачи.

Для того, чтобы точно знать, какие расходы возможны при применении вашей "Визы", внимательно прочтите характеристики продукта в его карточке на нашем сайте.

Как получить

Получателем может стать любой житель страны при предъявлении национального паспорта. Ограничение по возрасту очень демократичное — от 14 лет. Однако некоторые финансовые организации выпускают предложения только для совершеннолетних граждан.

Одобрение выпуска пластика осуществляется по заявке клиента. Заполните ее на сервисе Banki.ru онлайн, и вам потребуется лишь дождаться ответа от сотрудника финансовой организации. О готовности будет сообщено дополнительно по телефону либо смс-сообщением.