Дебетовая карта visa в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
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82 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Для своих клиентов финансовые организации предлагают сегодня огромное число разных по своим функциям и назначению продуктов. Дебетовые карты Visa в банке Тинькофф Банк являются одними из самых популярных. Это современный инструмент для совершения безналичных расчетов.
Разобраться в многообразии предложений довольно сложно, поэтому на сайте Banki.ru вся информация о них представлена в форме удобной таблице, в которой указаны все характеристики.
Особенности
По своей сути пластик — это средство расчета, привязанное к личному счету клиента. Следовательно, для совершения транзакций на нем должны быть деньги. Поэтому такие варианты называются еще предоплаченными.
Visa предоставляет возможность:
Несмотря на то, что принцип действия у всех вариантов одинаков, они различаются по:
Кроме того, финансовые организации дополняют продукт различными сервисами, как обязательными, так и по выбору. Среди них:
Рассмотреть все параметры инструментов вы сможете на портале Banki.ru, где представлены только актуальные сведения о них.
Как получить и использовать
Поскольку при оплате пластиком используются только личные средства потребителя, риски и платежеспособность при его выдаче не оцениваются. А это означает, что воспользоваться предложением может любой человек, имеющий удостоверение личности. Выдают его лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Для получения "Визы" нужно:
После этого продуктом можно пользоваться. Чтобы не появились дополнительные затраты, стоит внимательно ознакомиться со всеми условиями, которые будут прописаны в соглашении. Официальные данные приведены также на сайте Banki.ru.