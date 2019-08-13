Россия
Вход
Поиск

Дебетовая карта visa в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
82 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовая карта visa в банке Тинькофф Банк в городах:

Подробнее

Для своих клиентов финансовые организации предлагают сегодня огромное число разных по своим функциям и назначению продуктов. Дебетовые карты Visa в банке Тинькофф Банк являются одними из самых популярных. Это современный инструмент для совершения безналичных расчетов.

Разобраться в многообразии предложений довольно сложно, поэтому на сайте Banki.ru вся информация о них представлена в форме удобной таблице, в которой указаны все характеристики.

Особенности

По своей сути пластик — это средство расчета, привязанное к личному счету клиента. Следовательно, для совершения транзакций на нем должны быть деньги. Поэтому такие варианты называются еще предоплаченными.

Visa предоставляет возможность:

  • Снимать наличные финансы.
  • Совершать приобретения в торгово-сервисной сети.
  • Осуществлять платежи в интернете.
  • Переводить деньги со своего счёта на другие.

    • Несмотря на то, что принцип действия у всех вариантов одинаков, они различаются по:

  • Тарифам: бесплатные и с комиссией за обслуживание.
  • Типу считывания информации: с магнитной лентой и с чипом.

    • Кроме того, финансовые организации дополняют продукт различными сервисами, как обязательными, так и по выбору. Среди них:

  • Мобильное информирование и платежи. Вы сможете получать смс-уведомления о состоянии баланса и осуществлять операции с помощью сообщений.
  • Интернет-оплата. Владелец получает доступ к личному кабинету в приложении, где может совершать транзакции и просматривать выписки, обращаться за справками.

    • Рассмотреть все параметры инструментов вы сможете на портале Banki.ru, где представлены только актуальные сведения о них.

    Как получить и использовать

    Поскольку при оплате пластиком используются только личные средства потребителя, риски и платежеспособность при его выдаче не оцениваются. А это означает, что воспользоваться предложением может любой человек, имеющий удостоверение личности. Выдают его лицам, достигшим 14-летнего возраста.

    Для получения "Визы" нужно:

  • Составить заявление определенной формы. Это можно сделать непосредственно на нашем сервисе. Заявка моментально поступит в финансовую организацию на рассмотрение.
  • Дождаться ответа специалиста, который уточнит у вас все необходимые данные и укажет срок готовности.
  • Посетить офис (иногда возможна курьерская доставка), подписать договор и забрать платежный документ.
  • Активировать его.

    • После этого продуктом можно пользоваться. Чтобы не появились дополнительные затраты, стоит внимательно ознакомиться со всеми условиями, которые будут прописаны в соглашении. Официальные данные приведены также на сайте Banki.ru.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ