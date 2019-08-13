Дебетовая карта visa в банке Тинькофф Банк

Для своих клиентов финансовые организации предлагают сегодня огромное число разных по своим функциям и назначению продуктов. Дебетовые карты Visa в банке Тинькофф Банк являются одними из самых популярных. Это современный инструмент для совершения безналичных расчетов.

Разобраться в многообразии предложений довольно сложно, поэтому на сайте Banki.ru вся информация о них представлена в форме удобной таблице, в которой указаны все характеристики.

Особенности

По своей сути пластик — это средство расчета, привязанное к личному счету клиента. Следовательно, для совершения транзакций на нем должны быть деньги. Поэтому такие варианты называются еще предоплаченными.

Visa предоставляет возможность:

Снимать наличные финансы.

Совершать приобретения в торгово-сервисной сети.

Осуществлять платежи в интернете.

Переводить деньги со своего счёта на другие.

Несмотря на то, что принцип действия у всех вариантов одинаков, они различаются по:

Тарифам: бесплатные и с комиссией за обслуживание.

Типу считывания информации: с магнитной лентой и с чипом.

Кроме того, финансовые организации дополняют продукт различными сервисами, как обязательными, так и по выбору. Среди них:

Мобильное информирование и платежи. Вы сможете получать смс-уведомления о состоянии баланса и осуществлять операции с помощью сообщений.

Интернет-оплата. Владелец получает доступ к личному кабинету в приложении, где может совершать транзакции и просматривать выписки, обращаться за справками.

Рассмотреть все параметры инструментов вы сможете на портале Banki.ru, где представлены только актуальные сведения о них.

Как получить и использовать

Поскольку при оплате пластиком используются только личные средства потребителя, риски и платежеспособность при его выдаче не оцениваются. А это означает, что воспользоваться предложением может любой человек, имеющий удостоверение личности. Выдают его лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Для получения "Визы" нужно:

Составить заявление определенной формы. Это можно сделать непосредственно на нашем сервисе. Заявка моментально поступит в финансовую организацию на рассмотрение.

Дождаться ответа специалиста, который уточнит у вас все необходимые данные и укажет срок готовности.

Посетить офис (иногда возможна курьерская доставка), подписать договор и забрать платежный документ.

Активировать его.

После этого продуктом можно пользоваться. Чтобы не появились дополнительные затраты, стоит внимательно ознакомиться со всеми условиями, которые будут прописаны в соглашении. Официальные данные приведены также на сайте Banki.ru.