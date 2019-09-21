Дебетовая карта visa в Транскапиталбанке

Банк: Транскапиталбанк
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 690 нет
  • другое
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 до 5,5% 0 нет
  • другое
нет 690 нет
  • другое
нет 0 - 1 188 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовая карта visa в Транскапиталбанке в городах:

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Дебетовые карты Visa в Транскапиталбанке являются надежным и удобным финансовым инструментом, поэтому они пользуются большой популярностью у населения. Объясняется это тем, что, посещая торговые точки, можно не иметь при себе крупных сумм наличных денег, оплата за приобретение товаров и услуг осуществляется непосредственно со счета. Портал Banki.ru расскажет, как получить такой продукт.

Виды

В настоящее время практически все финансовые организации сотрудничают с платежной системой Visa. Поэтому оформить пластик не составит труда. Причем получить его можно в трех видах на выбор:

  • Классическую.
  • Золотую.
  • Платиновую.

    • При использовании между собой практически не отличаются. Однако, два последних варианта считаются премиальными, и их владельцы могут иметь определенные привилегии. В связи с этим такой вариант обходится несколько дороже.

    Особенности продукта

    Для изучения всех требований и характеристик продукта необходимо внимательно рассмотреть всю представленную на сервисе Banki.ru информацию. На страницах сайта вы найдете следующие сведения:

  • Особенности обслуживания.
  • Требования к держателю.
  • Экспертизу от специалистов нашего сервиса.

    • Особенно внимательно стоит ознакомиться с разделом по правилам обслуживания, поскольку сегодня в этом перечне большое количество новых услуг. Среди них:

  • Технологические особенности. Здесь вы узнаете, каким образом сможете расплачиваться. Это могут быть стандартные платежи с вводом пин-кода, технологии бесконтактных платежей (payWave), Google Pay / Samsung Pay.
  • Cash Back. Указывается процент возврата средств от ваших затрат при наличии такой возможности, а также категории покупок, на которые предложение распространяется.
  • Начисление процентов на остаток, если такое предусмотрено соглашением. Здесь приведена величина годовых, которая будет добавлена к вашим денежным средствам в конце каждого месяца.
  • Выпуск и обслуживание. Раздел посвящен расчету суммы, которую вы уплатите за пользование Visa. Стоит отметить, что часто деньги за это не взимаются.
  • Снятие, пополнение и лимиты. Данный пункт очень важен, поскольку за превышение предельных величин либо использование сторонник терминалов может взиматься дополнительная плата.
  • Дополнительная информация предполагает уточнение стоимости смс-информирования и иных возможностей.

    • Опираясь на данные сведения, вы сможете изучить все нюансы получения и использования инструмента.

    Как получить

    Для получения нет необходимости собирать пакет документов, как это требуется в случае других услуг. Достаточно предъявить только внутренний гражданский паспорт.

    В целях ускорения обращения заполните заявку на портале Banki.ru, нажав активную кнопку рядом с названием нужного вам варианта. Сотрудники финансовой организации свяжутся с вами в ближайшие часы. После посещения офиса и подписания договора об открытии счета вы сможете пользоваться современным и удобным методом оплаты.

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