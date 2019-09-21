Дебетовая карта visa в Транскапиталбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 6%
|0 - 690
|нет
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Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
|до 5,5%
|0
|нет
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Visa Classic
Mastercard Mass
|нет
|690
|нет
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Visa Unembossed
Visa Classic
Mastercard Mass
|нет
|0 - 1 188
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты Visa в Транскапиталбанке являются надежным и удобным финансовым инструментом, поэтому они пользуются большой популярностью у населения. Объясняется это тем, что, посещая торговые точки, можно не иметь при себе крупных сумм наличных денег, оплата за приобретение товаров и услуг осуществляется непосредственно со счета. Портал Banki.ru расскажет, как получить такой продукт.
Виды
В настоящее время практически все финансовые организации сотрудничают с платежной системой Visa. Поэтому оформить пластик не составит труда. Причем получить его можно в трех видах на выбор:
При использовании между собой практически не отличаются. Однако, два последних варианта считаются премиальными, и их владельцы могут иметь определенные привилегии. В связи с этим такой вариант обходится несколько дороже.
Особенности продукта
Для изучения всех требований и характеристик продукта необходимо внимательно рассмотреть всю представленную на сервисе Banki.ru информацию. На страницах сайта вы найдете следующие сведения:
Особенно внимательно стоит ознакомиться с разделом по правилам обслуживания, поскольку сегодня в этом перечне большое количество новых услуг. Среди них:
Опираясь на данные сведения, вы сможете изучить все нюансы получения и использования инструмента.
Как получить
Для получения нет необходимости собирать пакет документов, как это требуется в случае других услуг. Достаточно предъявить только внутренний гражданский паспорт.
В целях ускорения обращения заполните заявку на портале Banki.ru, нажав активную кнопку рядом с названием нужного вам варианта. Сотрудники финансовой организации свяжутся с вами в ближайшие часы. После посещения офиса и подписания договора об открытии счета вы сможете пользоваться современным и удобным методом оплаты.