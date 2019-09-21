Дебетовая карта visa в Транскапиталбанке

Дебетовые карты Visa в Транскапиталбанке являются надежным и удобным финансовым инструментом, поэтому они пользуются большой популярностью у населения. Объясняется это тем, что, посещая торговые точки, можно не иметь при себе крупных сумм наличных денег, оплата за приобретение товаров и услуг осуществляется непосредственно со счета. Портал Banki.ru расскажет, как получить такой продукт.

Виды

В настоящее время практически все финансовые организации сотрудничают с платежной системой Visa. Поэтому оформить пластик не составит труда. Причем получить его можно в трех видах на выбор:

Классическую.

Золотую.

Платиновую.

При использовании между собой практически не отличаются. Однако, два последних варианта считаются премиальными, и их владельцы могут иметь определенные привилегии. В связи с этим такой вариант обходится несколько дороже.

Особенности продукта

Для изучения всех требований и характеристик продукта необходимо внимательно рассмотреть всю представленную на сервисе Banki.ru информацию. На страницах сайта вы найдете следующие сведения:

Особенности обслуживания.

Требования к держателю.

Экспертизу от специалистов нашего сервиса.

Особенно внимательно стоит ознакомиться с разделом по правилам обслуживания, поскольку сегодня в этом перечне большое количество новых услуг. Среди них:

Технологические особенности. Здесь вы узнаете, каким образом сможете расплачиваться. Это могут быть стандартные платежи с вводом пин-кода, технологии бесконтактных платежей (payWave), Google Pay / Samsung Pay.

Cash Back. Указывается процент возврата средств от ваших затрат при наличии такой возможности, а также категории покупок, на которые предложение распространяется.

Начисление процентов на остаток, если такое предусмотрено соглашением. Здесь приведена величина годовых, которая будет добавлена к вашим денежным средствам в конце каждого месяца.

Выпуск и обслуживание. Раздел посвящен расчету суммы, которую вы уплатите за пользование Visa. Стоит отметить, что часто деньги за это не взимаются.

Снятие, пополнение и лимиты. Данный пункт очень важен, поскольку за превышение предельных величин либо использование сторонник терминалов может взиматься дополнительная плата.

Дополнительная информация предполагает уточнение стоимости смс-информирования и иных возможностей.

Опираясь на данные сведения, вы сможете изучить все нюансы получения и использования инструмента.

Как получить

Для получения нет необходимости собирать пакет документов, как это требуется в случае других услуг. Достаточно предъявить только внутренний гражданский паспорт.

В целях ускорения обращения заполните заявку на портале Banki.ru, нажав активную кнопку рядом с названием нужного вам варианта. Сотрудники финансовой организации свяжутся с вами в ближайшие часы. После посещения офиса и подписания договора об открытии счета вы сможете пользоваться современным и удобным методом оплаты.