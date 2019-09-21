Дебетовая карта visa в банке «Возрождение»

Дебетовые карты Visa в банке «Возрождение» сегодня оформляются в любом отделении на территории страны. Большинство граждан в повседневной жизни уже активно используют их при оплате своих покупок. Функционал инструмента зависит от многих характеристик. Изучив информацию на портале Banki.ru, вы самостоятельно сможете осуществить грамотный выбор и в дальнейшем пользоваться удобным средством платежа.

Особенности

Данный продукт пользуется большой популярностью благодаря своим широким возможностям. Среди них стоит выделить:

Проверку баланса.

Осуществление разноплановых переводов (ЖКХ, мобильная связь, интернет).

Снятие наличных средств и пополнение счета.

Пользователи могут без ограничений применять "Визу" не только в России и СНГ, но и за границей. Ее главное отличие — самая широкая сеть обслуживания, инструменты данной платежной системы принимаются в магазинах и терминалах почти 200 стран мира.

А если у клиента возникло подозрение в доступе к финансам постороннего, то по звонку в контактный центр пластик блокируется.

Как подобрать на Banki.ru

Для того, чтобы узнать, подходит ли пластик именно вам, надо внимательно изучить таблицу, представленную на странице сайта. В ней обозначены следующие сведения:

Название, тип и эмитент.

Возможность получения процентов на остаток.

Величина комиссии, которую владелец платит за обслуживание.

Наличие Cash Back и бонусных программ.

Имеется также такая колонка, как Популярность. Она покажет самые востребованные продукты. А ниже можно увидеть отзывы реальных пользователей сервиса, которым вы можете задать свои вопросы.

Если сомнения в выборе варианта все же остались, посетите вкладку Экспертиза, там специалисты выделили для вас положительные характеристики каждого из предложений.

Как заказать

Получение пластика — процедура довольно простая. Это может сделать гражданин, достигший 14 лет. Однако, основная часть предложений рассчитана на совершеннолетних клиентов. Дети чаще всего получают продукт, привязанный к счету родителей.

Чтобы оформить Visa, потребуется:

Предъявить в финансовую организацию паспорт.

Заполнить заявление.

Забрать готовое платежное средство лично либо получить его через курьера.

Подписать требуемые бумаги.

Сообщение о готовности обычно приходит на мобильный телефон клиента через несколько суток.

Портал Banki.ru предоставляет возможность подачи заявки в любое удобное для вас время, не выходя из дома. Просто заполните ее на нашем сайте, чтобы передать в финансовую организацию.