Широкое распространение безналичных платежей за последние годы можно объяснить удобством для использования и хранения средств. По этой причине сегодня финансовые организации активно продвигают дебетовые карты без комиссий на снятие наличных. Как мы знаем, за получение денег из банкомата со счета списывается небольшая сумма. Однако банки постепенно внедряют новую — бесплатную систему для комфорта своих клиентов.



Основные преимущества

В современном мире «пластиком» пользуются люди всех возрастов. Мы не только получаем заработную плату или пенсию, но и оплачиваем услуги и совершаем покупки. Однако традиционные купюры могут понадобиться в любой момент, поэтому их беспроцентное снятие — отличная опция, которая поможет сэкономить личные деньги. При этом данная услуга имеет ряд иных плюсов, описанных ниже:

1. Можно обналичивать средства, даже если рядом нет «своих» банкоматов или терминалов организаций-партнеров.

2. Безопасность. При потере или краже свяжитесь с оператором и запросите блокировку счета.

3. Дополнительные опции. Участие в бонусных программах, cash back (возвращает часть от потраченной суммы) и скидки у партнеров снизят ваши расходы.

Следует отметить, что бескомиссионное получение средств может действовать при соблюдении потребителем некоторых условий — например, количества снятий в месяц. В таком случае процент за ранее совершенные операции возвращается на ваш счет. Если вы предпочитаете отдыхать за рубежом, нелишним будет уточнить у сотрудников банка, распространяется ли данная опция на заграничные банкоматы.

Таким образом, «пластик» — многофункциональный платежный инструмент, который имеет множество положительных сторон. Главное — грамотно подойти к его выбору. Определитесь с личными потребностями — так будет легче найти подходящий вариант. Специалисты рекомендуют внимательно изучать все опции и стоимость обслуживания, поскольку они прямо влияют на итоговую цену.

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