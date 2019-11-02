Дебетовые карты банка «Ак Барс» без комиссии

Банк: Ак Барс

Все карты банка «Ак Барс» без комиссии за снятие наличных денег в банкоматах. Актуальные тарифы на 02.11.2019 с условиями пользования дебетовых карт банка «Ак Барс» со снятием наличных.

Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 790 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 0 - 1 788 до 10%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Mastercard Standard
 5% 0 есть нет
нет 0 - 30 000 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Мир Классическая
нет 0 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Спасибо оператору за качество и быстроту
Оценка: 5 Проверяется
2.11.2019 Обратился в банк для закрытия дебетовой карты, оператор Валерия ( Внутренний номер 67490) Быстро решила мой вопрос, вежливо вела диалог, отвечала по ходу дела на все мои... Весь отзыв
Оформление программы "Кредитный доктор".
Оценка: 5 Проверяется
Обратилась впервые в Совкомбанк в октябре месяце. В потребительское кредитовании отказали. Мой показатель кредитной истории - средний - отказ обоснован. Консультировала меня в... Весь отзыв
Обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Всем доброго времени суток! Я активный пользователь Карты рассрочки данного Банка, которая даёт мне массу возможностей как пользователю. Обслуживаюсь у своего персонального... Весь отзыв
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Сегодня всё большей популярностью пользуются безналичные платежи. Соответственно, дебетовые карты для снятия наличных без комиссии в банке «Ак Барс» получают всё большее распространение среди физических и юридических лиц. Применение таких финансовых инструментов исключают любые лишние расходы при обслуживании в банкоматах. Объём ненужных трат сводится к нулю. О том, каковые достоинства и недостатки подобных программ существуют, можно прочитать на Banki.ru. Особый интерес представляет раздел с самыми выгодными предложениями по спискам. Вам остаётся только сформировать запрос и сделать выбор.

Максимум бонусов

Граждане часто применяют «пластик» с таким действием в повседневной жизни, что позволяет сэкономить материальные ресурсы и немало времени. Если говорить о преимуществах дебетовых карт без комиссии за обслуживание в банке «Ак Барс», можно выделить, например:

  • обналичивание в любом терминале, даже если «партнёрские» аппараты отсутствуют в пределах досягаемости;
  • гарантия сохранности средств (если вы потеряете карточку или станете жертвой воров или мошенников, позвоните специалисту, который занимался оформлением вашей заявки);
  • гибкая система бонусов и акций;
  • удобное для дебетовой карты пополнение без комиссии в банке «Ак Барс»;

    • Предложение может рассмотреть любой потребитель, который нередко пользуется электронными средствами платежа. Дебетовая карта для снятия наличных без комиссии в банке «Ак Барс» в большинстве случаев не блокируется за рубежом, но, чтобы избежать неприятностей, вы должны уточнить эту информацию у менеджера. Система работает так: определённые проценты по операциям возвращают на счёт клиента. Как правило, стоимость обслуживания определяется числом выбранных вами опций. Зависимость является прямо пропорциональной.

    Что вам требуется сделать

    Дебетовые карты без комиссии за обслуживание в банке «Ак Барс» открывают в короткие сроки. На портале Banki.ru размещают данные, раскрывающие в том числе суть каждого специфического продукта. Можно отправить анкету дистанционно и дождаться ответного звонка уполномоченного специалиста. Среди самых востребованных дебетовая карта, пополнение без комиссии в банке «Ак Барс» которой осуществляется посредством перевода со смартфона через специальное приложение. Все эти материалы регулярно обновляют, и все, кто читает наш сайт, остаются в курсе дел. Когда настанет время явиться в учреждение, вы должны будете подтвердить возраст более 18 лет, российское гражданство и регистрацию в том же регионе. А вот подтверждение платёжеспособности не требуется. Заявку заполняют в течение десяти-пятнадцати минут. В ней указывают ФИО заявителя, дату рождения, паспортные данные, контакты. О решении вас могут уведомить, к примеру, по СМС. Личный визит в организацию завершит цикл необходимых действий, и вскоре вы станете законным обладателем активированного и защищённого пин-кодом пластика.

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