Дебетовые карты Русского Стандарта без комиссии

Банк: Русский Стандарт

Все карты Русского Стандарта без комиссии за снятие наличных денег в банкоматах. Актуальные тарифы на 02.11.2019 с условиями пользования дебетовых карт Русского Стандарта со снятием наличных.

Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 5% 299 - 3 289 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 999 - 10 989 нет
  • сотовые операторы
  • другое
до 5% 5 000 нет
  • сотовые операторы
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Спасибо оператору за качество и быстроту
Оценка: 5 Проверяется
2.11.2019 Обратился в банк для закрытия дебетовой карты, оператор Валерия ( Внутренний номер 67490) Быстро решила мой вопрос, вежливо вела диалог, отвечала по ходу дела на все мои... Весь отзыв
Оформление программы "Кредитный доктор".
Оценка: 5 Проверяется
Обратилась впервые в Совкомбанк в октябре месяце. В потребительское кредитовании отказали. Мой показатель кредитной истории - средний - отказ обоснован. Консультировала меня в... Весь отзыв
Обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Всем доброго времени суток! Я активный пользователь Карты рассрочки данного Банка, которая даёт мне массу возможностей как пользователю. Обслуживаюсь у своего персонального... Весь отзыв
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Многие люди интересуются, как в наше время проще всего сохранить и приумножить средства. Мы предлагаем, например, завести дебетовую карту для снятия наличных без комиссии в Русском Стандарте. Такой инструмент облегчает расчёты, способствует снижению инфляционных рисков и помогает сделать общение с банком удобным и понятным. Разобраться в процедуре оформления позволяет информационно-аналитический портал Banki.ru, на котором содержатся полезные материалы на разные темы, связанные с личными и корпоративными финансами.

Оптимальное решение

«Пластик» с дополнительными функциями может быть изготовлен и для юридических лиц, и для граждан. В основном он востребован среди тех, кто часто совершает электронные платежи. Можно назвать несколько очевидных достоинств дебетовых карт без комиссии за обслуживание в Русском Стандарте, если рассматривать повседневную деятельность:

  • бонусные и акционные программы разной степени сложности;
  • обналичивание денег в любом терминале вне зависимости от того, является ли он аппаратом партнёрской организации;
  • гарантия сохранности материальных ресурсов (утеря или порча карточки обернётся блокировкой счёта по вашему требованию, предупредить об этом можно по телефону);
  • востребованное в отношении любой дебетовой карты пополнение без комиссии в Русском Стандарте.

    • Риски использования такой функции фактически являются нулевыми. Об этом свидетельствует рост популярности карточки среди клиентов банковских учреждений. Как правило, дебетовая карта для снятия наличных без комиссии в Русском Стандарте работает за рубежом, но это лучше уточнить у вашего менеджера. Недостатки у такого метода сбережения практически отсутствуют. Иногда требуется плата за обслуживание, но её размер зависит от ваших предпочтений: чем меньше услуг входит в стартовый пакет, тем дешевле обходится финансовый инструмент.

    С пользой для дела

    Дебетовые карты без комиссии за обслуживание в Русском Стандарте оформляют так же, как и обычные «пластиковые», поскольку механизм их действия не имеет существенных отличий. Заявку на выпуск оставляют либо в офисе при личной встрече с консультантом, либо дистанционно. Заполнить анкету можно как на официальном сайте организации, так и на Banki.ru. Потребуется указание фамилии, имени, отчества, контактных номеров, паспортных данных. Услугу вправе получить только совершеннолетние россияне, имеющие регистрацию в том же регионе. Вам могут предложить, например, вышеупомянутую дебетовую карту, пополнение без комиссии в Русском Стандарте которой легко осуществить посредством приложения для смартфона. Это особенно удобно для бизнесменов. Система переводов абсолютно безопасна. Если вы всё ещё сомневаетесь, поищите в Интернете информацию о самых востребованных предложениях. Ничто не помогает определиться с вариантом так хорошо, как изучение отзывов реальных потребителей.

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