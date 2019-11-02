Многие люди интересуются, как в наше время проще всего сохранить и приумножить средства. Мы предлагаем, например, завести дебетовую карту для снятия наличных без комиссии в Русском Стандарте. Такой инструмент облегчает расчёты, способствует снижению инфляционных рисков и помогает сделать общение с банком удобным и понятным. Разобраться в процедуре оформления позволяет информационно-аналитический портал Banki.ru, на котором содержатся полезные материалы на разные темы, связанные с личными и корпоративными финансами.

Оптимальное решение

«Пластик» с дополнительными функциями может быть изготовлен и для юридических лиц, и для граждан. В основном он востребован среди тех, кто часто совершает электронные платежи. Можно назвать несколько очевидных достоинств дебетовых карт без комиссии за обслуживание в Русском Стандарте, если рассматривать повседневную деятельность:

бонусные и акционные программы разной степени сложности;

обналичивание денег в любом терминале вне зависимости от того, является ли он аппаратом партнёрской организации;

гарантия сохранности материальных ресурсов (утеря или порча карточки обернётся блокировкой счёта по вашему требованию, предупредить об этом можно по телефону);

востребованное в отношении любой дебетовой карты пополнение без комиссии в Русском Стандарте.

Риски использования такой функции фактически являются нулевыми. Об этом свидетельствует рост популярности карточки среди клиентов банковских учреждений. Как правило, дебетовая карта для снятия наличных без комиссии в Русском Стандарте работает за рубежом, но это лучше уточнить у вашего менеджера. Недостатки у такого метода сбережения практически отсутствуют. Иногда требуется плата за обслуживание, но её размер зависит от ваших предпочтений: чем меньше услуг входит в стартовый пакет, тем дешевле обходится финансовый инструмент.

С пользой для дела

Дебетовые карты без комиссии за обслуживание в Русском Стандарте оформляют так же, как и обычные «пластиковые», поскольку механизм их действия не имеет существенных отличий. Заявку на выпуск оставляют либо в офисе при личной встрече с консультантом, либо дистанционно. Заполнить анкету можно как на официальном сайте организации, так и на Banki.ru. Потребуется указание фамилии, имени, отчества, контактных номеров, паспортных данных. Услугу вправе получить только совершеннолетние россияне, имеющие регистрацию в том же регионе. Вам могут предложить, например, вышеупомянутую дебетовую карту, пополнение без комиссии в Русском Стандарте которой легко осуществить посредством приложения для смартфона. Это особенно удобно для бизнесменов. Система переводов абсолютно безопасна. Если вы всё ещё сомневаетесь, поищите в Интернете информацию о самых востребованных предложениях. Ничто не помогает определиться с вариантом так хорошо, как изучение отзывов реальных потребителей.