Дебетовые карты банка Уралсиб без комиссии

Банк: Банк Уралсиб

Все карты банка Уралсиб без комиссии за снятие наличных денег в банкоматах. Актуальные тарифы на 02.11.2019 с условиями пользования дебетовых карт банка Уралсиб со снятием наличных.

Найдена 21 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 588 есть
  • благотворительность
  • для путешествий
  • другое
151 заявка
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard Gold
 до 6% 0 - 1 188 нет нет
Мир
до 5% 0 есть
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
  • сотовые операторы
Visa Gold
Mastercard Gold
 нет 2 999 есть
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
нет 6 000 есть
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 нет 6 000 есть
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
нет 21 750 есть
  • другое
  • для путешествий
  • сотовые операторы
  • благотворительность
Mastercard World
American Express
 нет 699 есть
  • другое
Mastercard World Black Edition
American Express
 нет 6 000 есть
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
Visa Classic Light
Mastercard Electronic
 нет 0 - 299 есть
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Спасибо оператору за качество и быстроту
Оценка: 5 Проверяется
2.11.2019 Обратился в банк для закрытия дебетовой карты, оператор Валерия ( Внутренний номер 67490) Быстро решила мой вопрос, вежливо вела диалог, отвечала по ходу дела на все мои... Весь отзыв
Оформление программы "Кредитный доктор".
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Обратилась впервые в Совкомбанк в октябре месяце. В потребительское кредитовании отказали. Мой показатель кредитной истории - средний - отказ обоснован. Консультировала меня в... Весь отзыв
Обслуживание
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Люди разных социальных слоёв и поколений проявляют обоснованный интерес к разным финансовым инструментам, позволяющим совершать электронные и традиционные платежи. Но, как бы быстро ни развивался мир, все мы испытываем потребность в наличке. Чтобы в этом направлении не оставалось никаких трудностей, оформите дебетовую карту для снятия наличных без комиссии в банке Уралсиб. Эта организация не является единственной на рынке, но она пользуется заслуженным доверием экспертов таких порталов, как, например, Banki.ru. На нём вы можете узнать, какое место в рейтинге занимает та или иная компания, и определиться с выбором, а также проконсультироваться со специалистами.

Шансы на успех

Пластик, о котором идёт речь в статье, в равной степени используют юридические и физические лица в повседневной реальности и при расчётах с контрагентами. Проценты по операциям моментально возвращаются на ваш счёт, и вы экономите своё время и денежные средства. Но это далеко не единственное преимущество дебетовых карт без комиссии за обслуживание в банке Уралсиб. Вспомним, например, что:

  • вы сможете снять деньги вне зависимости от того, есть ли рядом «профильный» терминал или аппарат партнёра;
  • вы вправе выбирать из разных скидочных, акционных, бонусных предложений;
  • ваши средства сохранятся, даже если вы случайно забудете где-нибудь карточку (только нужно будет позвонить менеджеру и попросить заблокировать ваш счёт);
  • круглосуточно действует необходимое пользователям дебетовой карты пополнение без комиссии в банке Уралсиб круглосуточно.

    • Современные рекламные материалы, сопровождающие ваш именной инструмент, позволяют получить исчерпывающие данные о тарифах и опциях. Но некоторые тонкости в них, как правило, не упоминают. Прежде всего, уточните у своего консультанта, каким образом действует дебетовая карта для снятия наличных без комиссии в банке Уралсиб в зарубежных странах. Не менее важно уточнить, какие услуги войдут в ваш стартовый пакет. Чем он скромнее, тем дешевле обойдётся обслуживание. Обычно даже базового набора (SMS-оповещение, доступ в личный кабинет) рядовому пользователю полностью хватает.

    Полезная активность

    Дебетовые карты без комиссии за обслуживание в банке Уралсиб носят персональный характер, но снимать деньги с их помощью может каждый, кто знает пин-код. Оформление происходит по установленной процедуре в короткие сроки. Чтобы его начать, надо подать заявку онлайн или в офисе. В форму вводят фамилию, имя, отчество, дату рождения, контакты, паспортные данные. Платёжеспособность подтверждать не требуется. Но вы обязательно должны предъявить документы, подтверждающие ваше совершеннолетие, наличие гражданства Российской Федерации и регистрации в регионе, где находится уполномоченная организация. Все подробности заключения договора можно узнать, например, у работников портала Banki.ru. На сайте публикуют курс валют, интересные новости и события в мире финансов. Инструменты фильтрации и сортировки позволяют облегчить поиск. А ещё вам расскажут о регистрации дебетовых карт, пополнение без комиссии в банке Уралсиб которых можно осуществлять посредством приложения для компьютера или телефона.

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