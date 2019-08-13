Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 788
|есть
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|
Mastercard World
|до 5%
|1 990
|есть
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1 заявка
|
Mastercard World
|нет
|0 - 8 400
|есть
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1 заявка
|
Mastercard Gold
Mastercard World
|нет
|0 - 1 200
|есть
|
|
4 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.