Дебетовые карты Сбербанка России для физических лиц

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|150
|есть
|
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|450 - 750
|есть
|
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|4 900
|есть
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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Дебетовый пластик — платежный инструмент, потребный для безналичной оплаты за услуги и товары, при помощи собственных денег, располагающихся на личном расчетном счете, закрепленном за ним. Сюда вы можете не только сами положить средства, но и получить их от кого-то (заработная плата, например). Дебетовые карты для физических лиц в 2019 году Сбербанк предлагает следующего формата:
Чтобы решить, какая карта будет работать наиболее выгодно, надо изучить их все более подробно. Но, есть бонусные привилегии, объединяющие дебетовые карты Сбербанк для физических лиц:
Чтобы оформить пластик, необходимо оставить заявку онлайн или заполнить анкету в отделении, изготовление займет от 3 до 15 рабочих дней, в зависимости от удаленности населенного пункта. При получении нужно будет предоставить паспорт. В крупных городах возможна доставка курьером. Некоторые виды карточек можно получить уже с 14 лет.
Тарифы Сбербанка для дебетовых карт для физических лиц
При соблюдении некоторых нюансов, согласно тарифному плану, дебетовые карты для физических лиц Сбербанк открывает бесплатно. Однако, преимуществом платного пластика будет то, что: чем выше плата за содержание, тем больше бонусов может быть активировано. Какую карточку открыть — решать вам. Вследствие этого, прежде чем остановить свой выбор, проанализируйте все предложения, годящиеся под ваши параметры отбора. Для удобства и экономии времени, предлагаем воспользоваться интернет-сервисом Banki.ru. На нем нужно только указать параметры, подходящие вам, а портал сам подберет продукты с лучшими условиями. Выбирайте понравившийся и переходите на сайт финансовой компании для заключения договора.