Дебетовые карты Сбербанка России для физических лиц

Дебетовый пластик — платежный инструмент, потребный для безналичной оплаты за услуги и товары, при помощи собственных денег, располагающихся на личном расчетном счете, закрепленном за ним. Сюда вы можете не только сами положить средства, но и получить их от кого-то (заработная плата, например). Дебетовые карты для физических лиц в 2019 году Сбербанк предлагает следующего формата:

с большими бонусами Visa, Mastercard;

золотую;

классическую с персональным дизайном и нет;

пенсионную;

молодежные с индивидуальным дизайном и без;

«Аэрофлот» (классическая, gold и signature);

цифровую;

«Подари жизнь» (различного статуса);

моментальную;

болельщика баскетбольного клуба ЦСКА.

Чтобы решить, какая карта будет работать наиболее выгодно, надо изучить их все более подробно. Но, есть бонусные привилегии, объединяющие дебетовые карты Сбербанк для физических лиц:

выпуск и обслуживание — по некоторым тарифам составляет 0 рублей, по другим уточняйте условия при оформлении;

начисление бонусов «Спасибо»;

удобное онлайн-приложение;

кэшбэк до 20%;

персональный дизайн;

скидки на товары партнеров;

оплата за границей (кроме платежной системы «Мир»);

участие в программе «Аэрофлот бонус»;

расчет одним касанием: Apple, Google, Samsung Pay.

Условия Сбербанка по дебетовым картам для физических лиц

Чтобы оформить пластик, необходимо оставить заявку онлайн или заполнить анкету в отделении, изготовление займет от 3 до 15 рабочих дней, в зависимости от удаленности населенного пункта. При получении нужно будет предоставить паспорт. В крупных городах возможна доставка курьером. Некоторые виды карточек можно получить уже с 14 лет.

Тарифы Сбербанка для дебетовых карт для физических лиц

годовое обслуживание — от 0 до 15000 рублей, в зависимости от выбранного тарифа и вида карты;

снятие в «чужих» банкоматах — 1%, но не менее 100 руб.;

смс-уведомления — 60 руб.;

индивидуальный дизайн — от 500 рублей.

На чем остановиться?

При соблюдении некоторых нюансов, согласно тарифному плану, дебетовые карты для физических лиц Сбербанк открывает бесплатно. Однако, преимуществом платного пластика будет то, что: чем выше плата за содержание, тем больше бонусов может быть активировано. Какую карточку открыть — решать вам. Вследствие этого, прежде чем остановить свой выбор, проанализируйте все предложения, годящиеся под ваши параметры отбора. Для удобства и экономии времени, предлагаем воспользоваться интернет-сервисом Banki.ru. На нем нужно только указать параметры, подходящие вам, а портал сам подберет продукты с лучшими условиями. Выбирайте понравившийся и переходите на сайт финансовой компании для заключения договора.