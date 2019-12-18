Дебетовые карты Сбербанка России для физических лиц

Банк: Сбербанк России
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 150 есть
  • другое
нет 450 - 750 есть
  • другое
нет 4 900 есть
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

Предложения месяца

Доходная
Росгосстрах Банк
до 7% на остаток
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
Сashback до 10%
Посмотреть
Все сразу
Райффайзенбанк
Cashback бонусами
Посмотреть
МожноВСЕ
Росбанк
Cashback до 10%
Посмотреть

Отзывы

Заинтересованность в клиентах!
Оценка: 5 Проверяется
Тронута оперативным подходом к решению поступившего от меня обращения! Удивительно то, что при рассмотрении вопроса Банк изначально благожелательно настроен именно к клиенту! ... Весь отзыв
Оперативность и забота
Оценка: 5 Проверяется
Вечером потеряла заграницей карту, нашедший обратился через соц сети и заблокировал её. Уже утром я получила емейл от Банка с контактами нашедшего😊 вечером после получения карты я... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Карты Сбербанка России для физических лиц

Дебетовый пластик — платежный инструмент, потребный для безналичной оплаты за услуги и товары, при помощи собственных денег, располагающихся на личном расчетном счете, закрепленном за ним. Сюда вы можете не только сами положить средства, но и получить их от кого-то (заработная плата, например). Дебетовые карты для физических лиц в 2019 году Сбербанк предлагает следующего формата:

  • с большими бонусами Visa, Mastercard;
  • золотую;
  • классическую с персональным дизайном и нет;
  • пенсионную;
  • молодежные с индивидуальным дизайном и без;
  • «Аэрофлот» (классическая, gold и signature);
  • цифровую;
  • «Подари жизнь» (различного статуса);
  • моментальную;
  • болельщика баскетбольного клуба ЦСКА.

Чтобы решить, какая карта будет работать наиболее выгодно, надо изучить их все более подробно. Но, есть бонусные привилегии, объединяющие дебетовые карты Сбербанк для физических лиц:

  • выпуск и обслуживание — по некоторым тарифам составляет 0 рублей, по другим уточняйте условия при оформлении;
  • начисление бонусов «Спасибо»;
  • удобное онлайн-приложение;
  • кэшбэк до 20%;
  • персональный дизайн;
  • скидки на товары партнеров;
  • оплата за границей (кроме платежной системы «Мир»);
  • участие в программе «Аэрофлот бонус»;
  • расчет одним касанием: Apple, Google, Samsung Pay.

Условия Сбербанка по дебетовым картам для физических лиц

Чтобы оформить пластик, необходимо оставить заявку онлайн или заполнить анкету в отделении, изготовление займет от 3 до 15 рабочих дней, в зависимости от удаленности населенного пункта. При получении нужно будет предоставить паспорт. В крупных городах возможна доставка курьером. Некоторые виды карточек можно получить уже с 14 лет.

Тарифы Сбербанка для дебетовых карт для физических лиц

  • годовое обслуживание — от 0 до 15000 рублей, в зависимости от выбранного тарифа и вида карты;
  • снятие в «чужих» банкоматах — 1%, но не менее 100 руб.;
  • смс-уведомления — 60 руб.;
  • индивидуальный дизайн — от 500 рублей.

На чем остановиться?

При соблюдении некоторых нюансов, согласно тарифному плану, дебетовые карты для физических лиц Сбербанк открывает бесплатно. Однако, преимуществом платного пластика будет то, что: чем выше плата за содержание, тем больше бонусов может быть активировано. Какую карточку открыть — решать вам. Вследствие этого, прежде чем остановить свой выбор, проанализируйте все предложения, годящиеся под ваши параметры отбора. Для удобства и экономии времени, предлагаем воспользоваться интернет-сервисом Banki.ru. На нем нужно только указать параметры, подходящие вам, а портал сам подберет продукты с лучшими условиями. Выбирайте понравившийся и переходите на сайт финансовой компании для заключения договора.

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

Продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Калькулятор ипотечного страхования
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Вклады с онлайн заявкой
Акции российских компаний
Купить ETF
Покупка ОФЗ
Купить ПИФы

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ
Займ на Киви кошелек

Ещё

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях

Страхование

Электронный полис ОСАГО
Ипотечное страхование
Страховка для Шенгена
Страховка в Турцию
Страхование недвижимости
Страхование жизни

Карты

Онлайн заявка на кредитную карту
Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитки без справки о доходах
Онлайн заявка на дебетовую карту
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
РКО Сбербанк
РКО в Тинькофф банке
РКО в ВТБ
РКО в Райффайзен банке