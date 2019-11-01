Список дебетовых карт Алеф-Банка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Алеф-Банке.
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|нет
|0 - 3 500
|нет
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Очень интересный вариант не только сэкономить, но и приумножить финансы — дебетовая карта Алеф-Банка Платинум. Чтобы максимально использовать ее потенциал, понять, что дает носитель, нужно ознакомиться с условиями эксплуатации.
Заказ карточки не составит проблем. Следует прийти в отделение финансово-кредитной организации с паспортом, ознакомиться с программой, подобрать дизайн платежного средства, заключить соглашение. Устанавливается время, в течение которого карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова. Если не хочется терять время на пробки и очереди, то можно действовать в такой последовательности:
1. Зайти на официальный сайт кредитно-финансовой компании.
2. Найти раздел, где предлагается карта Алеф-Банка Visa Platinum или Мастеркард.
3. Внимательно заполнить анкету: указать реальные личные и паспортные сведения, номер действующего мобильника, адрес телефонной почты. Подбирается платежная система (Visa или Mastercard).
4. Ввести смс-код в специально отведенное для этого окно и выбрать место, где будет удобно забрать карточный носитель.
Карта Алеф-Банка Platinum выдается бесплатно, на три года. За месяц до окончания этого срока следует подать заявку на перевыпуск карточки. После этого ее можно применять в полном объеме, как и раньше. Пин-код не меняется.
О том, что «платина» готова, потенциальный хозяин узнает одним из следующих способов:
При себе следует иметь удостоверение личности, с помощью которого хозяин дебетового инструмента идентифицируется. Можно также воспользоваться услугами курьерской доставки.
У «платинового» платежного средства большие возможности. К ним относятся такие функции:
Судя по отзывам, у «платины» достоинств гораздо больше, чем недостатков. К последним относится относительно дорогое годовое обслуживание. Зато стандартный набор (платежи, начисления, переводы) дополнен многообразными полезными опциями.