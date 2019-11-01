Очень интересный вариант не только сэкономить, но и приумножить финансы — дебетовая карта Алеф-Банка Платинум. Чтобы максимально использовать ее потенциал, понять, что дает носитель, нужно ознакомиться с условиями эксплуатации.

Как оформить/заказать

Заказ карточки не составит проблем. Следует прийти в отделение финансово-кредитной организации с паспортом, ознакомиться с программой, подобрать дизайн платежного средства, заключить соглашение. Устанавливается время, в течение которого карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова. Если не хочется терять время на пробки и очереди, то можно действовать в такой последовательности:

1. Зайти на официальный сайт кредитно-финансовой компании.

2. Найти раздел, где предлагается карта Алеф-Банка Visa Platinum или Мастеркард.

3. Внимательно заполнить анкету: указать реальные личные и паспортные сведения, номер действующего мобильника, адрес телефонной почты. Подбирается платежная система (Visa или Mastercard).

4. Ввести смс-код в специально отведенное для этого окно и выбрать место, где будет удобно забрать карточный носитель.

Срок выпуска

Карта Алеф-Банка Platinum выдается бесплатно, на три года. За месяц до окончания этого срока следует подать заявку на перевыпуск карточки. После этого ее можно применять в полном объеме, как и раньше. Пин-код не меняется.

Где/как можно получить

О том, что «платина» готова, потенциальный хозяин узнает одним из следующих способов:

звонком от менеджера кредитной корпорации;

смс-сообщением на смартфон;

уведомлением на почтовый ящик.

При себе следует иметь удостоверение личности, с помощью которого хозяин дебетового инструмента идентифицируется. Можно также воспользоваться услугами курьерской доставки.

Особенности/нюансы

У «платинового» платежного средства большие возможности. К ним относятся такие функции:

скидки, бонусы, кэшбэк, который доходит до 50% при приобретении товаров и услуг в компаниях-партнерах банка-эмитента;

выплаты процентов ежемесячно на остаток по счету;

специально выделенная телефонная линия с консультантом, консьерж-служба;

страховой полис;

юридическая и медицинская помощь;

замена, блокировка, выдача наличных в срочном порядке, если пластик украден, испорчен, потерялся;

усиленная защита от взлома;

удобные мобильные приложения и интернет-банкинг;

особые привилегии: увеличенное количество бонусных миль у авиаперевозчика, повышение номера гостиницы, подарки, сюрпризы;

повышенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;

заключение договоров на льготных условиях с организацией-эмитентом.

Плюсы/минусы/преимущества

Судя по отзывам, у «платины» достоинств гораздо больше, чем недостатков. К последним относится относительно дорогое годовое обслуживание. Зато стандартный набор (платежи, начисления, переводы) дополнен многообразными полезными опциями.