Дебетовая карта Банка Финсервис Платинум — уникальный инструмент, удобный и практичный. Чтобы использовать его максимально эффективно, нужно знать, как это делать и что вообще дает носитель премиум уровня.

Как оформить/заказать

Для быстрого оформления элитной карточки можно посетить лично выбранное отделение финансово-кредитной организации с паспортом. Клиент в комфортном офисе ознакомится с условиями программы, определит степень актуальности бонусов для себя, подберёт дизайн и платежную систему (Visa или Mastercard). Затем заключается контракт об эмиссии карточки (она бесплатна), который подписывается обеими сторонами. Назначается дата, к которой карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова.

Можно воспользоваться удаленным доступом и зайти на сайт банковской компании, найти раздел, где указывается карта Банка Финсервис Platinum. Заполняется анкета, указываются реальные личные и паспортные данные, действующий номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Пользователь идентифицируется, подбирается место, где можно забрать готовый продукт.

Срок выпуска

Карта Банка Финсервис Visa Platinum или Мастеркард выпускается на 3 года. Затем делается перевыпуск, и пластиком можно пользоваться дальше по своему усмотрению, без смены пин-кода.

Где/как можно получить

О том, что «платина» готова, будущий владелец получает уведомление на е-мейл или смс-сообщение на телефон. Также может позвонить специалист кредитной структуры. Забрать карточку можно в заранее оговоренном офисе, прихватив с собой удостоверение личности. Можно воспользоваться курьерской доставкой.

Особенности/нюансы

Карточка открывает широчайшие возможности. К ним относится такой функционал:

процентные ежемесячные выплаты на остаток по счету;

кэшбэк и скидки по акциям при покупке товаров и услуг в магазинах-партнерах банка-эмитента;

увеличенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;

срочная замена, блокировка, выплата наличных, если произошла кража, порча, утрата пластикового инструмента;

страховой полис;

медицинская и юридическая помощь;

консьерж-служба;

отдельная телефонная линия с консультантом;

повышение класса гостиничного номера;

сюрпризы и подарки;

бесконтактная форма расчетов;

мобильные приложения и интернет-банкинг;

заключение договоров с финансовой конторой на льготной основе.

Плюсы/минусы/преимущества

Главное достоинство «платины» — оптимальное сочетание стандартных функций (начисление, обналичивание средств, платежи, переводы) с дополнительными привилегиями. Такой подход позволяет экономить при приобретениях и приумножать финансы. Минус — ощутимые расходы за обслуживание.