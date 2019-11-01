Список дебетовых карт Банка Финсервис Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Банке Финсервис.
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|нет
|0
|нет
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|0
|нет
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта Банка Финсервис Платинум — уникальный инструмент, удобный и практичный. Чтобы использовать его максимально эффективно, нужно знать, как это делать и что вообще дает носитель премиум уровня.
Для быстрого оформления элитной карточки можно посетить лично выбранное отделение финансово-кредитной организации с паспортом. Клиент в комфортном офисе ознакомится с условиями программы, определит степень актуальности бонусов для себя, подберёт дизайн и платежную систему (Visa или Mastercard). Затем заключается контракт об эмиссии карточки (она бесплатна), который подписывается обеими сторонами. Назначается дата, к которой карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова.
Можно воспользоваться удаленным доступом и зайти на сайт банковской компании, найти раздел, где указывается карта Банка Финсервис Platinum. Заполняется анкета, указываются реальные личные и паспортные данные, действующий номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Пользователь идентифицируется, подбирается место, где можно забрать готовый продукт.
Карта Банка Финсервис Visa Platinum или Мастеркард выпускается на 3 года. Затем делается перевыпуск, и пластиком можно пользоваться дальше по своему усмотрению, без смены пин-кода.
О том, что «платина» готова, будущий владелец получает уведомление на е-мейл или смс-сообщение на телефон. Также может позвонить специалист кредитной структуры. Забрать карточку можно в заранее оговоренном офисе, прихватив с собой удостоверение личности. Можно воспользоваться курьерской доставкой.
Карточка открывает широчайшие возможности. К ним относится такой функционал:
Главное достоинство «платины» — оптимальное сочетание стандартных функций (начисление, обналичивание средств, платежи, переводы) с дополнительными привилегиями. Такой подход позволяет экономить при приобретениях и приумножать финансы. Минус — ощутимые расходы за обслуживание.