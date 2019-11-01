Дебетовые карты Банка Финсервис Платинум (Platinum)

Банк: Банк Финсервис

Список дебетовых карт Банка Финсервис Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Банке Финсервис.

Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

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Отзывы

Отличные условия и обслуживание по деб.карте и вкладам
Оценка: 5 Проверяется
Я давний клиент Хоум Кредит Банка, в банке постоянно появляются привлекательные условия для хранения денег. Недавно в отделении мне подсказали про карту Польза, спасибо... Весь отзыв
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Дебетовая карта Банка Финсервис Платинум — уникальный инструмент, удобный и практичный. Чтобы использовать его максимально эффективно, нужно знать, как это делать и что вообще дает носитель премиум уровня.

Как оформить/заказать

Для быстрого оформления элитной карточки можно посетить лично выбранное отделение финансово-кредитной организации с паспортом. Клиент в комфортном офисе ознакомится с условиями программы, определит степень актуальности бонусов для себя, подберёт дизайн и платежную систему (Visa или Mastercard). Затем заключается контракт об эмиссии карточки (она бесплатна), который подписывается обеими сторонами. Назначается дата, к которой карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова.

Можно воспользоваться удаленным доступом и зайти на сайт банковской компании, найти раздел, где указывается карта Банка Финсервис Platinum. Заполняется анкета, указываются реальные личные и паспортные данные, действующий номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Пользователь идентифицируется, подбирается место, где можно забрать готовый продукт.

Срок выпуска

Карта Банка Финсервис Visa Platinum или Мастеркард выпускается на 3 года. Затем делается перевыпуск, и пластиком можно пользоваться дальше по своему усмотрению, без смены пин-кода.

Где/как можно получить

О том, что «платина» готова, будущий владелец получает уведомление на е-мейл или смс-сообщение на телефон. Также может позвонить специалист кредитной структуры. Забрать карточку можно в заранее оговоренном офисе, прихватив с собой удостоверение личности. Можно воспользоваться курьерской доставкой.

Особенности/нюансы

Карточка открывает широчайшие возможности. К ним относится такой функционал:

  • процентные ежемесячные выплаты на остаток по счету;
  • кэшбэк и скидки по акциям при покупке товаров и услуг в магазинах-партнерах банка-эмитента;
  • увеличенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;
  • срочная замена, блокировка, выплата наличных, если произошла кража, порча, утрата пластикового инструмента;
  • страховой полис;
  • медицинская и юридическая помощь;
  • консьерж-служба;
  • отдельная телефонная линия с консультантом;
  • повышение класса гостиничного номера;
  • сюрпризы и подарки;
  • бесконтактная форма расчетов;
  • мобильные приложения и интернет-банкинг;
  • заключение договоров с финансовой конторой на льготной основе.

    • Плюсы/минусы/преимущества

    Главное достоинство «платины» — оптимальное сочетание стандартных функций (начисление, обналичивание средств, платежи, переводы) с дополнительными привилегиями. Такой подход позволяет экономить при приобретениях и приумножать финансы. Минус — ощутимые расходы за обслуживание.

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