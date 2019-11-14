Список дебетовых карт Банка «МБА-Москва» Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Банке «МБА-Москва».
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Platinum
|нет
|6 000
|нет
|нет
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Visa Platinum
|нет
|6 000
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта Банка «МБА-Москва» Платинум дает множество привилегий своим владельцам. Чтобы узнать, какие возможности открывает носитель, следует внимательно изучить условия выпуска и эксплуатации карточки.
Чтобы карта Банка «МБА-Москва» Platinum была быстро получена, можно посетить лично отделение финансово-кредитной организации с паспортом, узнать о преимуществах, бонусах, определиться, насколько они актуальны. Подбирается подходящая программа. Проверяются паспортные данные пользователя, заключается и подписывается договор об эмиссии пластика (бесплатной), назначается время, когда владелец может забрать свое имущество.
Если не хочется терять время в поисках близлежащего банковского офиса, то карта Виза Платинум заказывается удаленно, через интернет. Для этого нужно зайти на сайт кредитно-финансовой компании и действовать в такой последовательности:
1. Заполнить анкету с указанием реальных личных сведений.
2. Выбрать платежную систему (Visa. Mastercard), подобрать дизайн платежного инструмента, валюту.
3. Указать действующий номер телефона и почтового ящика.
На мобильник или почтовый адрес отсылается смс-код, который требуется активировать. Затем подбирается место, где будет удобно получить карточку. По этому же принципу оформляется носитель Мастер карт Платинум.
Карта Банка «МБА-Москва» Платинум выпускается на три года. Далее потребуется перевыпуск, и можно пользоваться расчетным инструментом.
О том, что карта Банка «МБА-Москва» Visa Platinum или Мастеркард готова, придет сообщение на мобильник или электронную почту. Также может позвонить менеджер. Чтобы забрать платежное средство, придется предъявить паспорт или иное удостоверение личности, по которому сотрудники компании-эмитента смогут идентифицировать хозяина инструмента.
«Платина» отличается расширенными возможностями. К ним относятся такие факторы:
Плюсов у «платиновых» подвидов пластика много. Это стандартный функционал дебетовых средств платежа — снятие, перечисление, начисление денег, оплата вещей в магазинах, интернет-платежи и многочисленные дополнительные опции. Недостаток — высокая стоимость годового обслуживания. Отзывы о «платине» положительные.