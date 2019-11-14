Дебетовая карта Банка «МБА-Москва» Платинум дает множество привилегий своим владельцам. Чтобы узнать, какие возможности открывает носитель, следует внимательно изучить условия выпуска и эксплуатации карточки.

Как оформить/заказать

Чтобы карта Банка «МБА-Москва» Platinum была быстро получена, можно посетить лично отделение финансово-кредитной организации с паспортом, узнать о преимуществах, бонусах, определиться, насколько они актуальны. Подбирается подходящая программа. Проверяются паспортные данные пользователя, заключается и подписывается договор об эмиссии пластика (бесплатной), назначается время, когда владелец может забрать свое имущество.

Если не хочется терять время в поисках близлежащего банковского офиса, то карта Виза Платинум заказывается удаленно, через интернет. Для этого нужно зайти на сайт кредитно-финансовой компании и действовать в такой последовательности:

1. Заполнить анкету с указанием реальных личных сведений.

2. Выбрать платежную систему (Visa. Mastercard), подобрать дизайн платежного инструмента, валюту.

3. Указать действующий номер телефона и почтового ящика.

На мобильник или почтовый адрес отсылается смс-код, который требуется активировать. Затем подбирается место, где будет удобно получить карточку. По этому же принципу оформляется носитель Мастер карт Платинум.

Срок выпуска

Карта Банка «МБА-Москва» Платинум выпускается на три года. Далее потребуется перевыпуск, и можно пользоваться расчетным инструментом.

Где/как можно получить

О том, что карта Банка «МБА-Москва» Visa Platinum или Мастеркард готова, придет сообщение на мобильник или электронную почту. Также может позвонить менеджер. Чтобы забрать платежное средство, придется предъявить паспорт или иное удостоверение личности, по которому сотрудники компании-эмитента смогут идентифицировать хозяина инструмента.

Особенности/нюансы

«Платина» отличается расширенными возможностями. К ним относятся такие факторы:

ежемесячное начисление процентов по остатку на счету;

бонусы, скидки при покупках товаров и услуг, кэшбэк до 50% от приобретений;

эксклюзивная телефонная линия поддержки, консьерж-служба, личный менеджер, который будет консультировать бесплатно по нужным вопросам;

срочная блокировка, замена, выдача наличных средств при утрате, краже или нечаянной порче карточки;

особые привилегии — подарки, более высокий класс гостиничного номера, страхование от платежной системы;

увеличенный лимит при кредитовании и обналичке;

льготы при заключении других контрактов с банковской структурой;

усиленная защита от взлома;

бесплатные мобильные приложения, переводы юридическим и физическим лицам, бесконтактные перечисления.

Плюсы/минусы/преимущества

Плюсов у «платиновых» подвидов пластика много. Это стандартный функционал дебетовых средств платежа — снятие, перечисление, начисление денег, оплата вещей в магазинах, интернет-платежи и многочисленные дополнительные опции. Недостаток — высокая стоимость годового обслуживания. Отзывы о «платине» положительные.