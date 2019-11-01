Дебетовая карта Интерпромбанка Платинум — это расширенный опционал, множество привилегий и скидок. Чтобы грамотно пользоваться ими, понять, что дает карточка, следует внимательно изучить правила выпуска и эксплуатации пластикового носителя.

Как оформить/заказать

Карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум заказывается в ближайшем отделении банка. Оформление максимально упрощено — от заявителя потребуется предъявление паспорта. Заключается и подписывается контракт, назначается время, когда клиенту поступит «платиновый» носитель.

Если не хочется тратить время на стояние в пробках и очередях, то можно воспользоваться возможностью удаленного заказа платежного инструмента. Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Зайти на сайт кредитно-финансовой организации.

2. Найти нужный пластик, ознакомиться с условиями использования.

3. Подобрать дизайн, платежную систему (Visa, Mastercard), валюту.

4. Заполнить анкету с указанием личных и паспортных данных.

5. Указать номер действующего мобильника и адрес электронной почты.

6. Получить смс-код, активировать его.

7. Определить офис, в котором наиболее удобно получить карточку.

Срок выпуска

Карта Интерпромбанка Visa Platinum или Mastercard выдается на три года. По истечении этого срока потребуется перевыпустить пластик. Затем можно продолжать им пользоваться по своему усмотрению.

Где/как можно получить

Когда карта Интерпромбанка Platinum будет готова, потенциальный владелец извещается одним из таких способов:

смс-сообщением на указанный номер мобильного телефона;

оповещением на почтовый ящик;

звонком от менеджера организации.

Чтобы получить платежное средство, потребуется предъявить паспорт или иное удостоверение личности, по которому сотрудник кредитно-финансовой структуры сможет идентифицировать клиента. Эмиссия носителя бесплатная.

Особенности/нюансы

Основное отличие «платины» от стандартной карточки— это расширенные возможности. К ним относятся следующие функции:

начисление процентных выплат на остаток по счету;

бонусы, скидки, высокий кэшбэк, размер которого может достигать 50%, в зависимости от акций, которые действуют у партнеров банка-эмитента;

специально выделенная телефонная линия, собственный консультант по интересующим вопросам, оказание экстренной медицинской и юридической помощи;

страховка с выдачей премиального полиса;

срочная замена, блокировка, снятие наличных, если пластик был испорчен, украден или потерялся;

высокий лимит обналички и кредитования;

повышение класса гостиничного номера в путешествиях, начисление лишних миль у перевозчика;

заключение договоров с компанией-эмитентом на льготных условиях;

надежная защита от взлома;

мобильные приложения, интернет-банкинг, бесконтактные расчеты в магазинах.

Плюсы/минусы/преимущества

Согласно отзывам, у «платиновых» средств платежа достоинств больше, чем недостатков. Стандартный функционал пластикового инструмента (снятие, начисление, переводы денег, безналичные расчеты за товары и услуги) сочетается с дополнительными опциями. Это компенсируется повышенной платой за годовое обслуживание.