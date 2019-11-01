Список дебетовых карт Интерпромбанка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Интерпромбанке.
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
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|Cash Back
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Visa Platinum
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта Интерпромбанка Платинум — это расширенный опционал, множество привилегий и скидок. Чтобы грамотно пользоваться ими, понять, что дает карточка, следует внимательно изучить правила выпуска и эксплуатации пластикового носителя.
Карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум заказывается в ближайшем отделении банка. Оформление максимально упрощено — от заявителя потребуется предъявление паспорта. Заключается и подписывается контракт, назначается время, когда клиенту поступит «платиновый» носитель.
Если не хочется тратить время на стояние в пробках и очередях, то можно воспользоваться возможностью удаленного заказа платежного инструмента. Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:
1. Зайти на сайт кредитно-финансовой организации.
2. Найти нужный пластик, ознакомиться с условиями использования.
3. Подобрать дизайн, платежную систему (Visa, Mastercard), валюту.
4. Заполнить анкету с указанием личных и паспортных данных.
5. Указать номер действующего мобильника и адрес электронной почты.
6. Получить смс-код, активировать его.
7. Определить офис, в котором наиболее удобно получить карточку.
Карта Интерпромбанка Visa Platinum или Mastercard выдается на три года. По истечении этого срока потребуется перевыпустить пластик. Затем можно продолжать им пользоваться по своему усмотрению.
Когда карта Интерпромбанка Platinum будет готова, потенциальный владелец извещается одним из таких способов:
Чтобы получить платежное средство, потребуется предъявить паспорт или иное удостоверение личности, по которому сотрудник кредитно-финансовой структуры сможет идентифицировать клиента. Эмиссия носителя бесплатная.
Основное отличие «платины» от стандартной карточки— это расширенные возможности. К ним относятся следующие функции:
Согласно отзывам, у «платиновых» средств платежа достоинств больше, чем недостатков. Стандартный функционал пластикового инструмента (снятие, начисление, переводы денег, безналичные расчеты за товары и услуги) сочетается с дополнительными опциями. Это компенсируется повышенной платой за годовое обслуживание.