Дебетовые карты Интерпрогрессбанка Платинум (Platinum)

Банк: Интерпрогрессбанк

Список дебетовых карт Интерпрогрессбанка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Интерпрогрессбанке.

Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 - 1 200 до 10% нет
Visa Platinum
 нет 0 - 1 800 до 2% нет
нет 0 нет нет
нет 200 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Можно все
Росбанк
cash back до 10%
Посмотреть

Отзывы

Отличные условия и обслуживание по деб.карте и вкладам
Оценка: 5 Проверяется
Я давний клиент Хоум Кредит Банка, в банке постоянно появляются привлекательные условия для хранения денег. Недавно в отделении мне подсказали про карту Польза, спасибо... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Подробнее

Что дает дебетовая карта Интерпрогрессбанка Платинум, как ее сделать и максимально эффективно использовать — такие вопросы задают клиенты. Постараемся подробно раскрыть тему.

Как оформить/заказать

Оформляется карта Виза Платинум (или Мастеркард) двумя способами:

1. С личным присутствием в выбранном отделении кредитно-финансовой компании. При себе нужно иметь паспорт. Следует внимательно ознакомиться с условиями программы, вам предложат подобрать дизайн, платежную систему (Visa или Mastercard). Заключается соглашение на эмиссию карточки (она бесплатная), документ подписывается обеими сторонами. Назначается время, по истечении которого можно забрать карточку.

2. Через интернет. Нужно зайти на сайт банковской компании, найти раздел, где приведена карта Интерпрогрессбанка Platinum, заполнить анкету с указанием реальных сведений о себе, паспортных данных, действующего номера мобильника и адреса электронной почты. Далее активируется смс-код, побирается место, где будет выдан пластиковый инструмент.

Срок выпуска

Карта Интерпрогрессбанка Visa Platinum или Мастер карт Платинум выпускается на три года. Затем делается первыпуск и носителем можно продолжать пользоваться по своему усмотрению, пин-код останется прежним.

Где/ как можно получить

Забрать «платину» можно в заранее оговоренном офисе кредитной конторы. С собой придется захватить удостоверение, по которому подтверждается личность владельца карточки. О том, что карточный носитель готов, пользователь оповещается посредством смс-сообщения или уведомлением на электронку. Также может позвонить оператор финансовой структуры.

Особенности/нюансы

У «платинового» пластика впечатляющие возможности. К ним относятся следующие опции:

  • ежемесячные выплаты процентов на остаток по счету;
  • скидки, бонусы, высокий кэшбэк при покупке товаров и услуг по акциям магазинов-партнеров банка-эмитента;
  • увеличенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;
  • эксклюзивная телефонная линия со специалистом, консьерж-служба;
  • усиленная защита от взлома;
  • срочная замена, блокировка выдача наличных при утрате, краже или порче пластика;
  • заключение договоров с компанией-эмитентом на льготных основаниях;
  • медицинское и юридическое сопровождение;
  • бесконтактная форма расчетов;
  • мобильные приложения и интернет-банкинг;
  • страховка;
  • повышение класса гостиничного номера;
  • приятные бонусы.

    • Плюсы/минусы/преимущества

    Стандартный функционал карточки (начисление, обналичивание денег, платежи, переводы) удачно сочетается с дополнительными привилегиями. Это способствует накоплению и приумножению финансов. Недостаток один — недешёвое годовое обслуживание.

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях