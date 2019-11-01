Список дебетовых карт Интерпрогрессбанка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Интерпрогрессбанке.
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
|нет
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
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Visa Platinum
|нет
|0 - 1 800
|до 2%
|нет
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Visa Platinum
|нет
|0
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|нет
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Visa Platinum
|нет
|200
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Что дает дебетовая карта Интерпрогрессбанка Платинум, как ее сделать и максимально эффективно использовать — такие вопросы задают клиенты. Постараемся подробно раскрыть тему.
Оформляется карта Виза Платинум (или Мастеркард) двумя способами:
1. С личным присутствием в выбранном отделении кредитно-финансовой компании. При себе нужно иметь паспорт. Следует внимательно ознакомиться с условиями программы, вам предложат подобрать дизайн, платежную систему (Visa или Mastercard). Заключается соглашение на эмиссию карточки (она бесплатная), документ подписывается обеими сторонами. Назначается время, по истечении которого можно забрать карточку.
2. Через интернет. Нужно зайти на сайт банковской компании, найти раздел, где приведена карта Интерпрогрессбанка Platinum, заполнить анкету с указанием реальных сведений о себе, паспортных данных, действующего номера мобильника и адреса электронной почты. Далее активируется смс-код, побирается место, где будет выдан пластиковый инструмент.
Карта Интерпрогрессбанка Visa Platinum или Мастер карт Платинум выпускается на три года. Затем делается первыпуск и носителем можно продолжать пользоваться по своему усмотрению, пин-код останется прежним.
Забрать «платину» можно в заранее оговоренном офисе кредитной конторы. С собой придется захватить удостоверение, по которому подтверждается личность владельца карточки. О том, что карточный носитель готов, пользователь оповещается посредством смс-сообщения или уведомлением на электронку. Также может позвонить оператор финансовой структуры.
У «платинового» пластика впечатляющие возможности. К ним относятся следующие опции:
Стандартный функционал карточки (начисление, обналичивание денег, платежи, переводы) удачно сочетается с дополнительными привилегиями. Это способствует накоплению и приумножению финансов. Недостаток один — недешёвое годовое обслуживание.