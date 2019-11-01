Что дает дебетовая карта Интерпрогрессбанка Платинум, как ее сделать и максимально эффективно использовать — такие вопросы задают клиенты. Постараемся подробно раскрыть тему.

Как оформить/заказать

Оформляется карта Виза Платинум (или Мастеркард) двумя способами:

1. С личным присутствием в выбранном отделении кредитно-финансовой компании. При себе нужно иметь паспорт. Следует внимательно ознакомиться с условиями программы, вам предложат подобрать дизайн, платежную систему (Visa или Mastercard). Заключается соглашение на эмиссию карточки (она бесплатная), документ подписывается обеими сторонами. Назначается время, по истечении которого можно забрать карточку.

2. Через интернет. Нужно зайти на сайт банковской компании, найти раздел, где приведена карта Интерпрогрессбанка Platinum, заполнить анкету с указанием реальных сведений о себе, паспортных данных, действующего номера мобильника и адреса электронной почты. Далее активируется смс-код, побирается место, где будет выдан пластиковый инструмент.

Срок выпуска

Карта Интерпрогрессбанка Visa Platinum или Мастер карт Платинум выпускается на три года. Затем делается первыпуск и носителем можно продолжать пользоваться по своему усмотрению, пин-код останется прежним.

Где/ как можно получить

Забрать «платину» можно в заранее оговоренном офисе кредитной конторы. С собой придется захватить удостоверение, по которому подтверждается личность владельца карточки. О том, что карточный носитель готов, пользователь оповещается посредством смс-сообщения или уведомлением на электронку. Также может позвонить оператор финансовой структуры.

Особенности/нюансы

У «платинового» пластика впечатляющие возможности. К ним относятся следующие опции:

ежемесячные выплаты процентов на остаток по счету;

скидки, бонусы, высокий кэшбэк при покупке товаров и услуг по акциям магазинов-партнеров банка-эмитента;

увеличенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;

эксклюзивная телефонная линия со специалистом, консьерж-служба;

усиленная защита от взлома;

срочная замена, блокировка выдача наличных при утрате, краже или порче пластика;

заключение договоров с компанией-эмитентом на льготных основаниях;

медицинское и юридическое сопровождение;

бесконтактная форма расчетов;

мобильные приложения и интернет-банкинг;

страховка;

повышение класса гостиничного номера;

приятные бонусы.

Плюсы/минусы/преимущества

Стандартный функционал карточки (начисление, обналичивание денег, платежи, переводы) удачно сочетается с дополнительными привилегиями. Это способствует накоплению и приумножению финансов. Недостаток один — недешёвое годовое обслуживание.