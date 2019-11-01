Список дебетовых карт Нефтепромбанка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Нефтепромбанке.
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Platinum
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Очень интересный вариант не только сэкономить, но и приумножить финансы — дебетовая карта Нефтепромбанка Платинум. Чтобы максимально использовать ее потенциал, понять, что дает носитель, нужно ознакомиться с условиями эксплуатации.
Заказ карточки не составит проблем. Следует прийти в отделение финансово-кредитной организации с паспортом, ознакомиться с программой, подобрать дизайн платежного средства, заключить соглашение. Устанавливается время, в течение которого карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова. Если не хочется терять время на пробки и очереди, то можно действовать в такой последовательности:
1. Зайти на официальный сайт кредитно-финансовой компании.
2. Найти раздел, где предлагается карта Нефтепромбанка Visa Platinum или Мастеркард.
3. Внимательно заполнить анкету: указать реальные личные и паспортные сведения, номер действующего мобильника, адрес телефонной почты. Подбирается платежная система (Visa или Mastercard).
4. Ввести смс-код в специально отведенное для этого окно и выбрать место, где будет удобно забрать карточный носитель.
Карта Нефтепромбанка Platinum выдается бесплатно, на три года. За месяц до окончания этого срока следует подать заявку на перевыпуск карточки. После этого ее можно применять в полном объеме, как и раньше. Пин-код не меняется.
О том, что «платина» готова, потенциальный хозяин узнает одним из следующих способов:
При себе следует иметь удостоверение личности, с помощью которого хозяин дебетового инструмента идентифицируется. Можно также воспользоваться услугами курьерской доставки.
У «платинового» платежного средства большие возможности. К ним относятся такие функции:
Судя по отзывам, у «платины» достоинств гораздо больше, чем недостатков. К последним относится относительно дорогое годовое обслуживание. Зато стандартный набор (платежи, начисления, переводы) дополнен многообразными полезными опциями.