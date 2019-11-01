Очень интересный вариант не только сэкономить, но и приумножить финансы — дебетовая карта Нефтепромбанка Платинум. Чтобы максимально использовать ее потенциал, понять, что дает носитель, нужно ознакомиться с условиями эксплуатации.

Как оформить/заказать

Заказ карточки не составит проблем. Следует прийти в отделение финансово-кредитной организации с паспортом, ознакомиться с программой, подобрать дизайн платежного средства, заключить соглашение. Устанавливается время, в течение которого карта Виза Платинум или Мастер карт Платинум будет готова. Если не хочется терять время на пробки и очереди, то можно действовать в такой последовательности:

1. Зайти на официальный сайт кредитно-финансовой компании.

2. Найти раздел, где предлагается карта Нефтепромбанка Visa Platinum или Мастеркард.

3. Внимательно заполнить анкету: указать реальные личные и паспортные сведения, номер действующего мобильника, адрес телефонной почты. Подбирается платежная система (Visa или Mastercard).

4. Ввести смс-код в специально отведенное для этого окно и выбрать место, где будет удобно забрать карточный носитель.

Срок выпуска

Карта Нефтепромбанка Platinum выдается бесплатно, на три года. За месяц до окончания этого срока следует подать заявку на перевыпуск карточки. После этого ее можно применять в полном объеме, как и раньше. Пин-код не меняется.

Где/как можно получить

О том, что «платина» готова, потенциальный хозяин узнает одним из следующих способов:

звонком от менеджера кредитной корпорации;

смс-сообщением на смартфон;

уведомлением на почтовый ящик.

При себе следует иметь удостоверение личности, с помощью которого хозяин дебетового инструмента идентифицируется. Можно также воспользоваться услугами курьерской доставки.

Особенности/нюансы

У «платинового» платежного средства большие возможности. К ним относятся такие функции:

скидки, бонусы, кэшбэк, который доходит до 50% при приобретении товаров и услуг в компаниях-партнерах банка-эмитента;

выплаты процентов ежемесячно на остаток по счету;

специально выделенная телефонная линия с консультантом, консьерж-служба;

страховой полис;

юридическая и медицинская помощь;

замена, блокировка, выдача наличных в срочном порядке, если пластик украден, испорчен, потерялся;

усиленная защита от взлома;

удобные мобильные приложения и интернет-банкинг;

особые привилегии: увеличенное количество бонусных миль у авиаперевозчика, повышение номера гостиницы, подарки, сюрпризы;

повышенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;

заключение договоров на льготных условиях с организацией-эмитентом.

Плюсы/минусы/преимущества

Судя по отзывам, у «платины» достоинств гораздо больше, чем недостатков. К последним относится относительно дорогое годовое обслуживание. Зато стандартный набор (платежи, начисления, переводы) дополнен многообразными полезными опциями.