Простое и изящное решение — дебетовая карта Синко-Банка Платинум. Чтобы узнать, что она дает, нужно внимательно читать условия контракта и грамотно эксплуатировать носитель.

Как оформить/заказать

Для оформления следует посетить офис кредитно-финансовой организации с паспортом гражданина РФ. Внимательно изучайте программу, подбирайте дизайн и платежную систему (Visa или Mastercard), заключайте соглашение, которое должны подписать обе стороны. Назначается дата, когда карточка будет сделана. Эмиссия бесплатна.

Если этот вариант кажется долгим и трудоемким, то можно воспользоваться доступом в интернет и действовать в такой последовательности:

1. Зайти на сайт финансово-кредитной компании.

2. Открыть раздел, где приведена карта Виза Платинум.

3. Заполнить анкету с указанием личных и паспортных сведений, номера действующего мобильного телефона, актуального адреса электронной почты.

4. Активировать смс-код, подобрать место, где будет удобно забрать пластиковый инструмент.

Срок выпуска

Карта Синко-Банка Visa Platinum или Мастеркард выдается на три года. Затем требуется перевыпуск и пластиком можно пользоваться дальше по своему усмотрению, не меняя пин-кода.

Где/как можно получить

Взять «платину» можно в заранее оговоренном офисе. При себе следует иметь удостоверение личности, по которому идентифицируется владелец карточки. Оповещается клиент одним из таких способов:

смс-сообщением на смартфон;

уведомлением на почтовый ящик;

звонком от оператора банковской конторы.

Особенности/нюансы

Карта Синко-Банка Platinum обладает большими возможностями. К ним относятся такие опции:

скидки, бонусы, мили в воздушных перевозчиков, кэшбэк до 50% (при проведении акций в магазинах компаний-партнеров банка-эмитента);

процентные выплаты в конце месяца на остаток по счету;

увеличенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;

специальная телефонная линия с консультантом, консьерж-служба;

особые привилегии: подарки, сюрпризы, повышение класса гостиничного номера;

срочная блокировка, замена, выплата наличных при утрате, порче, краже пластика;

юридическая и медицинская помощь;

страховой полис;

бесконтактная форма расчетов;

мобильные приложения и интернет-банкинг;

заключение договоров с финансовой корпорацией на льготных основаниях.

Плюсы/минусы/преимущества

К стандартному функционалу (начисление денег, переводы, платежи) добавлен «платиновый» расширенный пакет. Он позволяет экономить и приумножать капитал. Отзывы свидетельствуют, что недостаток у карточки один — дорогое годовое обслуживание.