Список дебетовых карт Синко-Банка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Синко-Банке.
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Platinum
|нет
|7 000
|нет
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Простое и изящное решение — дебетовая карта Синко-Банка Платинум. Чтобы узнать, что она дает, нужно внимательно читать условия контракта и грамотно эксплуатировать носитель.
Для оформления следует посетить офис кредитно-финансовой организации с паспортом гражданина РФ. Внимательно изучайте программу, подбирайте дизайн и платежную систему (Visa или Mastercard), заключайте соглашение, которое должны подписать обе стороны. Назначается дата, когда карточка будет сделана. Эмиссия бесплатна.
Если этот вариант кажется долгим и трудоемким, то можно воспользоваться доступом в интернет и действовать в такой последовательности:
1. Зайти на сайт финансово-кредитной компании.
2. Открыть раздел, где приведена карта Виза Платинум.
3. Заполнить анкету с указанием личных и паспортных сведений, номера действующего мобильного телефона, актуального адреса электронной почты.
4. Активировать смс-код, подобрать место, где будет удобно забрать пластиковый инструмент.
Карта Синко-Банка Visa Platinum или Мастеркард выдается на три года. Затем требуется перевыпуск и пластиком можно пользоваться дальше по своему усмотрению, не меняя пин-кода.
Взять «платину» можно в заранее оговоренном офисе. При себе следует иметь удостоверение личности, по которому идентифицируется владелец карточки. Оповещается клиент одним из таких способов:
Карта Синко-Банка Platinum обладает большими возможностями. К ним относятся такие опции:
К стандартному функционалу (начисление денег, переводы, платежи) добавлен «платиновый» расширенный пакет. Он позволяет экономить и приумножать капитал. Отзывы свидетельствуют, что недостаток у карточки один — дорогое годовое обслуживание.