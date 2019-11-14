Дебетовые карты Синко-Банка Платинум (Platinum)

Банк: Синко-Банк

Список дебетовых карт Синко-Банка Платинум с подробным описанием условий оформления и тарифов по картам Platinum в Синко-Банке.

Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 7 000 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Благодарность Лебедеву Антону Анатольевичу
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю огромную благодарность Антону Анатольевичу  - сотруднику  Сбербанка, по адресу: г.Спб, Будапештская улица, дом 92.Антон Анатольевич  очень грамотный... Весь отзыв
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Простое и изящное решение — дебетовая карта Синко-Банка Платинум. Чтобы узнать, что она дает, нужно внимательно читать условия контракта и грамотно эксплуатировать носитель.

Как оформить/заказать

Для оформления следует посетить офис кредитно-финансовой организации с паспортом гражданина РФ. Внимательно изучайте программу, подбирайте дизайн и платежную систему (Visa или Mastercard), заключайте соглашение, которое должны подписать обе стороны. Назначается дата, когда карточка будет сделана. Эмиссия бесплатна.

Если этот вариант кажется долгим и трудоемким, то можно воспользоваться доступом в интернет и действовать в такой последовательности:

1. Зайти на сайт финансово-кредитной компании.

2. Открыть раздел, где приведена карта Виза Платинум.

3. Заполнить анкету с указанием личных и паспортных сведений, номера действующего мобильного телефона, актуального адреса электронной почты.

4. Активировать смс-код, подобрать место, где будет удобно забрать пластиковый инструмент.

Срок выпуска

Карта Синко-Банка Visa Platinum или Мастеркард выдается на три года. Затем требуется перевыпуск и пластиком можно пользоваться дальше по своему усмотрению, не меняя пин-кода.

Где/как можно получить

Взять «платину» можно в заранее оговоренном офисе. При себе следует иметь удостоверение личности, по которому идентифицируется владелец карточки. Оповещается клиент одним из таких способов:

  • смс-сообщением на смартфон;
  • уведомлением на почтовый ящик;
  • звонком от оператора банковской конторы.

    • Особенности/нюансы

    Карта Синко-Банка Platinum обладает большими возможностями. К ним относятся такие опции:

  • скидки, бонусы, мили в воздушных перевозчиков, кэшбэк до 50% (при проведении акций в магазинах компаний-партнеров банка-эмитента);
  • процентные выплаты в конце месяца на остаток по счету;
  • увеличенный лимит кредитования и обналички в платежных терминалах;
  • специальная телефонная линия с консультантом, консьерж-служба;
  • особые привилегии: подарки, сюрпризы, повышение класса гостиничного номера;
  • срочная блокировка, замена, выплата наличных при утрате, порче, краже пластика;
  • юридическая и медицинская помощь;
  • страховой полис;
  • бесконтактная форма расчетов;
  • мобильные приложения и интернет-банкинг;
  • заключение договоров с финансовой корпорацией на льготных основаниях.

    • Плюсы/минусы/преимущества

    К стандартному функционалу (начисление денег, переводы, платежи) добавлен «платиновый» расширенный пакет. Он позволяет экономить и приумножать капитал. Отзывы свидетельствуют, что недостаток у карточки один — дорогое годовое обслуживание.

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