Получить дебетовую карту по почте могут клиенты, давно сотрудничающие с банком. В рамках маркетинговых акций банк может направлять им предложения с предварительно одобренным кредитным лимитом, а также пластик, перевыпущенный на новый срок.

Самостоятельно заказать для получения по почте можно далеко не в каждом банке. Всего две-три столичных кредитных организации предоставляют данную услугу. На этой странице вы найдете эти предложения.

Доставка удобна гражданам, проживающим на приличном расстоянии от офиса банка и/или не имеющим возможности обратиться туда лично. Однако банки все же предпочитают проводить процедуру идентификации клиента и подписания договора в своем офисе.

Те банки, которые готовы доставлять пластик по почте, делают это бесплатно.