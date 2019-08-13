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Дебетовые карты по почте

Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
82 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Получить дебетовую карту по почте могут клиенты, давно сотрудничающие с банком. В рамках маркетинговых акций банк может направлять им предложения с предварительно одобренным кредитным лимитом, а также пластик, перевыпущенный на новый срок.

Самостоятельно заказать для получения по почте можно далеко не в каждом банке. Всего две-три столичных кредитных организации предоставляют данную услугу. На этой странице вы найдете эти предложения.

Доставка удобна гражданам, проживающим на приличном расстоянии от офиса банка и/или не имеющим возможности обратиться туда лично. Однако банки все же предпочитают проводить процедуру идентификации клиента и подписания договора в своем офисе.

Те банки, которые готовы доставлять пластик по почте, делают это бесплатно.

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