|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
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82 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Получить дебетовую карту по почте могут клиенты, давно сотрудничающие с банком. В рамках маркетинговых акций банк может направлять им предложения с предварительно одобренным кредитным лимитом, а также пластик, перевыпущенный на новый срок.
Самостоятельно заказать для получения по почте можно далеко не в каждом банке. Всего две-три столичных кредитных организации предоставляют данную услугу. На этой странице вы найдете эти предложения.
Доставка удобна гражданам, проживающим на приличном расстоянии от офиса банка и/или не имеющим возможности обратиться туда лично. Однако банки все же предпочитают проводить процедуру идентификации клиента и подписания договора в своем офисе.
Те банки, которые готовы доставлять пластик по почте, делают это бесплатно.