Если заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Хоум Кредит Банке, вы получите современный выгодный финансовый продукт с максимальным удобством. Найти наиболее подходящую карточку поможет интернет-портал Banki.ru.

Особенности оформления

Дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Хоум Кредит Банка оформляются удаленно, путем подачи онлайн-заявки. Готовая карточка доставляется до почтового ящика заказчика. При таком способе оформления достигается:

Удобство и экономия времени, так как не нужно тратить его и свои силы на поездку в офис банковской организации, ожидание очереди.

Возможность получения в любом населенном пункте на территории России, даже в регионе, где отсутствует представительство финансовой компании.

Бесплатность доставки — расходы по пересылке оплачиваются компанией, выдающей «пластик».

Отсутствие необходимости находиться дома, ожидая, пока доставят карточку, что обязательно при курьерской доставке.

Получить такой банковский продукт может любой совершеннолетний гражданин России. В некоторых случаях «пластик» выдается и с 14 лет. Единственный документ, который потребуется — это паспорт. Его электронную копию (отсканированные изображения или фотографию) необходимо приложить к онлайн-анкете.

Как пользоваться

Дебетовая карта по почте без посещения Хоум Кредит Банка — это стандартный банковский «пластик» со всеми присущими ему функциями. Ее можно использовать для :

Оплаты покупок и услуг, причем часто при этом действуют кэшбэк и бонусы.

Хранения собственных средства и их увеличения за счет начисления процентов.

Получения зарплаты или пенсии.

Совершения переводов, снятия наличных и других стандартных операций.

Как выбрать

Карточка будет выгодна в случае, если условия ее предоставления будут соответствовать режиму использования. Например, определенные финансовые продукты стоит применять при частом совершении покупок и оплате услуг в некоторых категориях, для которых действуют бонусные программы и максимальный кэшбэк. Другие, с большой процентной ставкой, пригодятся при намерении хранить значительную сумму на счете. От финансового поведения держателя часто зависит стоимость годового обслуживания: при активном пользовании «пластика» плата за обслуживание, как правило, не взимается.

Мнения экспертов, подробные описания банковских продуктов, удобные онлайн-инструменты для их подбора и сравнения, которые всегда доступны на Banki.ru, помогут разобраться во всех этих нюансах и заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Хоум Кредит Банке, использование которой будет для вас удобным и выгодным.