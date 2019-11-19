|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
|до 10%
|0 - 1 188
|до 10%
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2 061 заявка
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Visa Classic
|до 5%
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Хоум Кредит Банке, вы получите современный выгодный финансовый продукт с максимальным удобством. Найти наиболее подходящую карточку поможет интернет-портал Banki.ru.
Особенности оформления
Дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Хоум Кредит Банка оформляются удаленно, путем подачи онлайн-заявки. Готовая карточка доставляется до почтового ящика заказчика. При таком способе оформления достигается:
Получить такой банковский продукт может любой совершеннолетний гражданин России. В некоторых случаях «пластик» выдается и с 14 лет. Единственный документ, который потребуется — это паспорт. Его электронную копию (отсканированные изображения или фотографию) необходимо приложить к онлайн-анкете.
Как пользоваться
Дебетовая карта по почте без посещения Хоум Кредит Банка — это стандартный банковский «пластик» со всеми присущими ему функциями. Ее можно использовать для :
Как выбрать
Карточка будет выгодна в случае, если условия ее предоставления будут соответствовать режиму использования. Например, определенные финансовые продукты стоит применять при частом совершении покупок и оплате услуг в некоторых категориях, для которых действуют бонусные программы и максимальный кэшбэк. Другие, с большой процентной ставкой, пригодятся при намерении хранить значительную сумму на счете. От финансового поведения держателя часто зависит стоимость годового обслуживания: при активном пользовании «пластика» плата за обслуживание, как правило, не взимается.
Мнения экспертов, подробные описания банковских продуктов, удобные онлайн-инструменты для их подбора и сравнения, которые всегда доступны на Banki.ru, помогут разобраться во всех этих нюансах и заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Хоум Кредит Банке, использование которой будет для вас удобным и выгодным.