Дебетовые карты по почте в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 10% 0 - 1 188 до 10%
  • заправки
  • другое
2 061 заявка
до 5% 0 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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МожноВСЕ
Росбанк
Cashback до 10%
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Отзывы

Разблокировке карты
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность менеджеру Владе филиал г. Пермь, Попова21 за помощь в решении моего вопроса. Необходимо было разблокировать дебетовую карту. Блокировка по инициативе... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Мои знакомые посоветовали оформить карту в Европа кредит банк, я мало что знала про этот банк, и про банки вообще, поэтому беспокоилась. Мне повезло попасть к старшему специалисту... Весь отзыв
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Если заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Хоум Кредит Банке, вы получите современный выгодный финансовый продукт с максимальным удобством. Найти наиболее подходящую карточку поможет интернет-портал Banki.ru.

Особенности оформления

Дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Хоум Кредит Банка оформляются удаленно, путем подачи онлайн-заявки. Готовая карточка доставляется до почтового ящика заказчика. При таком способе оформления достигается:

  • Удобство и экономия времени, так как не нужно тратить его и свои силы на поездку в офис банковской организации, ожидание очереди.
  • Возможность получения в любом населенном пункте на территории России, даже в регионе, где отсутствует представительство финансовой компании.
  • Бесплатность доставки — расходы по пересылке оплачиваются компанией, выдающей «пластик».
  • Отсутствие необходимости находиться дома, ожидая, пока доставят карточку, что обязательно при курьерской доставке.

    • Получить такой банковский продукт может любой совершеннолетний гражданин России. В некоторых случаях «пластик» выдается и с 14 лет. Единственный документ, который потребуется — это паспорт. Его электронную копию (отсканированные изображения или фотографию) необходимо приложить к онлайн-анкете.

    Как пользоваться

    Дебетовая карта по почте без посещения Хоум Кредит Банка — это стандартный банковский «пластик» со всеми присущими ему функциями. Ее можно использовать для :

  • Оплаты покупок и услуг, причем часто при этом действуют кэшбэк и бонусы.
  • Хранения собственных средства и их увеличения за счет начисления процентов.
  • Получения зарплаты или пенсии.
  • Совершения переводов, снятия наличных и других стандартных операций.

    • Как выбрать

    Карточка будет выгодна в случае, если условия ее предоставления будут соответствовать режиму использования. Например, определенные финансовые продукты стоит применять при частом совершении покупок и оплате услуг в некоторых категориях, для которых действуют бонусные программы и максимальный кэшбэк. Другие, с большой процентной ставкой, пригодятся при намерении хранить значительную сумму на счете. От финансового поведения держателя часто зависит стоимость годового обслуживания: при активном пользовании «пластика» плата за обслуживание, как правило, не взимается.

    Мнения экспертов, подробные описания банковских продуктов, удобные онлайн-инструменты для их подбора и сравнения, которые всегда доступны на Banki.ru, помогут разобраться во всех этих нюансах и заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Хоум Кредит Банке, использование которой будет для вас удобным и выгодным.

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