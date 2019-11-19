Заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Уральском Банке Реконструкции и Развития — это значит с максимальным удобством получить стандартный банковский продукт, позволяющий с выгодой оплачивать покупки и услуги как в офлайн-заведениях, так и в интернете.

Преимущества и особенности получения карточки почтовой пересылкой

Дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Уральского Банка Реконструкции и Развития — это возможность:

Получить выгодный банковский продукт, не выходя из дома.

Не платить за доставку.

Сэкономить время, которое понадобилось бы на посещение банковского офиса и дорогу до него.

Увеличивать собственные сбережения благодаря начислению процентов.

Возвращать часть потраченных денег на свой счет в виде бонусов и кэшбэка.

Не платить на годовое обслуживание, если это предусмотрено условиями.

Пользоваться привилегиями, которые предоставляются держателям премиального «пластика», например, VisaGold, при его оформлении.

При этом они доступны всем жителям России, достигшим возраста 18, а в некоторых случаях, даже 14 лет. Специальные требования к будущим держателям не предъявляются. Зачастую, даже нет необходимости жить в регионе, где присутствует представительство финансовой компании.

Доступность вместе с удобством и бесплатностью получения обуславливают широкую популярность услуг этого типа. Иногда оформляется несколько карточек, чтобы в различных магазинах и заведениях использовать те, которые позволяют получить максимальные кэшбэк и бонусные баллы, так как наиболее выгодные условия, как правило, действуют только для определенной категории товаров и услуг.

Как оформить

Чтобы заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Уральском Банке Реконструкции и Развития, необходимо оформить онлайн-заявку на официальном сайте финансовой компании. Попасть на нужную страницу можно по прямой ссылке с портала Banki.ru, при наличии соответствующей услуги. В электронной анкете понадобится указать свои данные и приложить сканы или фотографии паспорта. Оформив таким образом заявку, останется только дождаться изготовления и пересылки «пластика».

После его получения понадобится выполнить активацию. Как правило, для этого следует позвонить в колл-центр или сделать подтверждение в личном кабинете. Это необходимо для предотвращения мошенничества при случайном попадании карточки в чужие руки при пересылке.

Чтобы найти и заказать дебетовую карту по почте без посещения Уральского Банка Реконструкции и Развития, которая будет для вас максимально выгодной, воспользуйтесь онлайн-сервисом портала Banki.ru, на котором вы найдете подробные описания и возможность удобного сравнения карточек.