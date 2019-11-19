Дебетовые карты по почте в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 1 440 до 10% нет
Мир Классическая
3,75% 0 0,5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Разблокировке карты
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность менеджеру Владе филиал г. Пермь, Попова21 за помощь в решении моего вопроса. Необходимо было разблокировать дебетовую карту. Блокировка по инициативе... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Мои знакомые посоветовали оформить карту в Европа кредит банк, я мало что знала про этот банк, и про банки вообще, поэтому беспокоилась. Мне повезло попасть к старшему специалисту... Весь отзыв
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Заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Уральском Банке Реконструкции и Развития — это значит с максимальным удобством получить стандартный банковский продукт, позволяющий с выгодой оплачивать покупки и услуги как в офлайн-заведениях, так и в интернете.

Преимущества и особенности получения карточки почтовой пересылкой

Дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Уральского Банка Реконструкции и Развития — это возможность:

  • Получить выгодный банковский продукт, не выходя из дома.
  • Не платить за доставку.
  • Сэкономить время, которое понадобилось бы на посещение банковского офиса и дорогу до него.
  • Увеличивать собственные сбережения благодаря начислению процентов.
  • Возвращать часть потраченных денег на свой счет в виде бонусов и кэшбэка.
  • Не платить на годовое обслуживание, если это предусмотрено условиями.
  • Пользоваться привилегиями, которые предоставляются держателям премиального «пластика», например, VisaGold, при его оформлении.

    • При этом они доступны всем жителям России, достигшим возраста 18, а в некоторых случаях, даже 14 лет. Специальные требования к будущим держателям не предъявляются. Зачастую, даже нет необходимости жить в регионе, где присутствует представительство финансовой компании.

    Доступность вместе с удобством и бесплатностью получения обуславливают широкую популярность услуг этого типа. Иногда оформляется несколько карточек, чтобы в различных магазинах и заведениях использовать те, которые позволяют получить максимальные кэшбэк и бонусные баллы, так как наиболее выгодные условия, как правило, действуют только для определенной категории товаров и услуг.

    Как оформить

    Чтобы заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Уральском Банке Реконструкции и Развития, необходимо оформить онлайн-заявку на официальном сайте финансовой компании. Попасть на нужную страницу можно по прямой ссылке с портала Banki.ru, при наличии соответствующей услуги. В электронной анкете понадобится указать свои данные и приложить сканы или фотографии паспорта. Оформив таким образом заявку, останется только дождаться изготовления и пересылки «пластика».

    После его получения понадобится выполнить активацию. Как правило, для этого следует позвонить в колл-центр или сделать подтверждение в личном кабинете. Это необходимо для предотвращения мошенничества при случайном попадании карточки в чужие руки при пересылке.

    Чтобы найти и заказать дебетовую карту по почте без посещения Уральского Банка Реконструкции и Развития, которая будет для вас максимально выгодной, воспользуйтесь онлайн-сервисом портала Banki.ru, на котором вы найдете подробные описания и возможность удобного сравнения карточек.

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