|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Unembossed
Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 440
|до 10%
|нет
|
|3,75%
|0
|0,5%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Уральском Банке Реконструкции и Развития — это значит с максимальным удобством получить стандартный банковский продукт, позволяющий с выгодой оплачивать покупки и услуги как в офлайн-заведениях, так и в интернете.
Преимущества и особенности получения карточки почтовой пересылкой
Дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Уральского Банка Реконструкции и Развития — это возможность:
При этом они доступны всем жителям России, достигшим возраста 18, а в некоторых случаях, даже 14 лет. Специальные требования к будущим держателям не предъявляются. Зачастую, даже нет необходимости жить в регионе, где присутствует представительство финансовой компании.
Доступность вместе с удобством и бесплатностью получения обуславливают широкую популярность услуг этого типа. Иногда оформляется несколько карточек, чтобы в различных магазинах и заведениях использовать те, которые позволяют получить максимальные кэшбэк и бонусные баллы, так как наиболее выгодные условия, как правило, действуют только для определенной категории товаров и услуг.
Как оформить
Чтобы заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Уральском Банке Реконструкции и Развития, необходимо оформить онлайн-заявку на официальном сайте финансовой компании. Попасть на нужную страницу можно по прямой ссылке с портала Banki.ru, при наличии соответствующей услуги. В электронной анкете понадобится указать свои данные и приложить сканы или фотографии паспорта. Оформив таким образом заявку, останется только дождаться изготовления и пересылки «пластика».
После его получения понадобится выполнить активацию. Как правило, для этого следует позвонить в колл-центр или сделать подтверждение в личном кабинете. Это необходимо для предотвращения мошенничества при случайном попадании карточки в чужие руки при пересылке.
Чтобы найти и заказать дебетовую карту по почте без посещения Уральского Банка Реконструкции и Развития, которая будет для вас максимально выгодной, воспользуйтесь онлайн-сервисом портала Banki.ru, на котором вы найдете подробные описания и возможность удобного сравнения карточек.