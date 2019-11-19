Сейчас можно оформить дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Восточного Банка. Этот нестандартный способ позволяет удобно и выгодно получить обычный банковский «пластик». Онлайн-сервис портала Banki.ru поможет быстро выбрать и заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Восточном Банке.

Особенности и преимущества

Как и большинство аналогичных финансовых продуктов, дебетовая карта по почте без посещения Восточного Банка позволяет:

Оплачивать покупки и услуги безналичным способом в России и за рубежом, в том числе в интернете.

Хранить сбережения и ежемесячно увеличивать их за счет накопления процентов на остаток средств.

Получать скидки, кэшбэк и другие бонусы.

Все особенные преимущества заключаются в способе доставки, благодаря которому достигаются:

Удобство — чтобы стать держателем карточки не потребуется даже покидать подъезд своего дома. При этом адрес получения не должен обязательно совпадать с местом прописки.

Экономия времени, вытекающая из предыдущего пункта.

Бесплатность оформления.

Как оформить

Дебетовые карточки выдаются всем совершеннолетним гражданам РФ, независимо от их социального положения и уровня доходов. В некоторых случаях, заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Восточном Банке могут и подростки с 14 лет, при наличии согласия родителей или других законных представителей. Единственный документ, который понадобится для оформления — это паспорт. Процесс получения «пластика» состоит из следующих этапов:

Подача онлайн-заявки на официальном сайте банковской организации.

Изготовление и пересылка, которые в сумме могут занимать от нескольких дней до месяца.

Активация полученной карточки, чаще всего выполняемая по телефону или в личном кабинете клиента финансовой организации.

Удобные инструменты, позволяющие быстро выбрать банковский продукт, который будет особенно выгодным для вас, всегда доступны на интернет-портале Banki.ru. К их числу относятся:

Разнообразные фильтры для гибкого подбора и сортировки предложений финансовых организаций.

Наглядные таблицы с наиболее важными параметрами.

Подробные описания условий предоставления и использования.

Заключения экспертов портала о плюсах и минусах конкретных банковских продуктов.

Ссылки для перехода к форме подачи онлайн-заявки на официальный сайт банка.

Они помогут выбрать карточку, которая идеально будет соответствовать вашим потребностям, следовательно, позволит не только удобно расплачиваться, но и экономить при оплате товаров и услуг за счет бонусной программы.