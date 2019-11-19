Дебетовые карты по почте в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
до 7% 0 - 1 188 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Разблокировке карты
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность менеджеру Владе филиал г. Пермь, Попова21 за помощь в решении моего вопроса. Необходимо было разблокировать дебетовую карту. Блокировка по инициативе... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Мои знакомые посоветовали оформить карту в Европа кредит банк, я мало что знала про этот банк, и про банки вообще, поэтому беспокоилась. Мне повезло попасть к старшему специалисту... Весь отзыв
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Сейчас можно оформить дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Восточного Банка. Этот нестандартный способ позволяет удобно и выгодно получить обычный банковский «пластик». Онлайн-сервис портала Banki.ru поможет быстро выбрать и заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Восточном Банке.

Особенности и преимущества

Как и большинство аналогичных финансовых продуктов, дебетовая карта по почте без посещения Восточного Банка позволяет:

  • Оплачивать покупки и услуги безналичным способом в России и за рубежом, в том числе в интернете.
  • Хранить сбережения и ежемесячно увеличивать их за счет накопления процентов на остаток средств.
  • Получать скидки, кэшбэк и другие бонусы.

    • Все особенные преимущества заключаются в способе доставки, благодаря которому достигаются:

  • Удобство — чтобы стать держателем карточки не потребуется даже покидать подъезд своего дома. При этом адрес получения не должен обязательно совпадать с местом прописки.
  • Экономия времени, вытекающая из предыдущего пункта.
  • Бесплатность оформления.

    • Как оформить

    Дебетовые карточки выдаются всем совершеннолетним гражданам РФ, независимо от их социального положения и уровня доходов. В некоторых случаях, заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Восточном Банке могут и подростки с 14 лет, при наличии согласия родителей или других законных представителей. Единственный документ, который понадобится для оформления — это паспорт. Процесс получения «пластика» состоит из следующих этапов:

  • Подача онлайн-заявки на официальном сайте банковской организации.
  • Изготовление и пересылка, которые в сумме могут занимать от нескольких дней до месяца.
  • Активация полученной карточки, чаще всего выполняемая по телефону или в личном кабинете клиента финансовой организации.

    • Удобные инструменты, позволяющие быстро выбрать банковский продукт, который будет особенно выгодным для вас, всегда доступны на интернет-портале Banki.ru. К их числу относятся:

  • Разнообразные фильтры для гибкого подбора и сортировки предложений финансовых организаций.
  • Наглядные таблицы с наиболее важными параметрами.
  • Подробные описания условий предоставления и использования.
  • Заключения экспертов портала о плюсах и минусах конкретных банковских продуктов.
  • Ссылки для перехода к форме подачи онлайн-заявки на официальный сайт банка.

    • Они помогут выбрать карточку, которая идеально будет соответствовать вашим потребностям, следовательно, позволит не только удобно расплачиваться, но и экономить при оплате товаров и услуг за счет бонусной программы.

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