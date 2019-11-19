|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|есть
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Сейчас можно оформить дебетовые карты с доставкой по почте без посещения Восточного Банка. Этот нестандартный способ позволяет удобно и выгодно получить обычный банковский «пластик». Онлайн-сервис портала Banki.ru поможет быстро выбрать и заказать дебетовую карту по почте бесплатно в Восточном Банке.
Особенности и преимущества
Как и большинство аналогичных финансовых продуктов, дебетовая карта по почте без посещения Восточного Банка позволяет:
Все особенные преимущества заключаются в способе доставки, благодаря которому достигаются:
Как оформить
Дебетовые карточки выдаются всем совершеннолетним гражданам РФ, независимо от их социального положения и уровня доходов. В некоторых случаях, заказать дебетовую карту с доставкой по почте бесплатно в Восточном Банке могут и подростки с 14 лет, при наличии согласия родителей или других законных представителей. Единственный документ, который понадобится для оформления — это паспорт. Процесс получения «пластика» состоит из следующих этапов:
Удобные инструменты, позволяющие быстро выбрать банковский продукт, который будет особенно выгодным для вас, всегда доступны на интернет-портале Banki.ru. К их числу относятся:
Они помогут выбрать карточку, которая идеально будет соответствовать вашим потребностям, следовательно, позволит не только удобно расплачиваться, но и экономить при оплате товаров и услуг за счет бонусной программы.