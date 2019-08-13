Дебетовые карты с бонусными милями в Альфа-Банке

Бонусные дебетовые карты в Альфа-Банке стали незаменимым помощником в ежедневных расчетах. Суть заключается в том, что каждый такой продукт закреплен за партнерской программой, которая срабатывает при выполнении определенных действий. Как правило, это оплата товаров и услуг из определенной категории.

Общая информация

На сегодняшний день существует множество партнерских программ — от игровых платформ до самостоятельного выбора ежемесячного поощрения. Некоторое время назад особой популярностью пользовались предложения для путешественников. Этот ко-бренд позволял накапливать мили за совершение платежей в торговых точках. Баллы впоследствии можно обменять на авиабилет, но только одного перевозчика. Поэтому было принято решение о создании агрегаторов на базе эмитента этого самого пластика. Теперь у клиента есть возможность оформить целое путешествие, включая бронирование гостиниц и аренду авто, совершенно бесплатно.

Cash back — одно из наиболее востребованных предложений. Это возврат части средств «живыми» деньгами обратно на счет. Как правило, начисления осуществляются только в выбранных торговых точках. Иными словами, возврат возмещает часть стоимости товара или услуги. Каждая финансовая организация определяет свой регламент по выплатам бонусов.

Особым спросом пользуются предложения, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Похожие варианты есть у многих гипермаркетов. Кроме балльной системы самой сети, пластик помогает получить бонусы на один и тот же счет при оплате в других местах.

Способы оформления

В отличие от заявки на кредит, сбора полного пакета документов не требуется. Достаточно только паспорта. Многие из них предполагают оформление через интернет, а доставку пластика курьером. Через пару дней придет SMS-сообщение о готовности. Как правило, это займет от 3 до 5 дней, в зависимости от места вашего проживания. Также внимательно ознакомьтесь с условиями начисления бонусов. Порой из-за недопонимания может возникнуть неприятная ситуация.

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