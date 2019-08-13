Дебетовые карты с бонусными милями в Хоум Кредит Банке

Бонусные дебетовые карты в Хоум Кредит Банке способны принести дополнительную пользу от ежедневных покупок. Основная идея состоит в том, что за каждый потраченный рубль клиент получает бонусы. Их можно потратить практически на любые вещи, в зависимости от условий партнерской программы. Это прекрасный способ получить от своего финансового партнера максимум преимуществ.

Общая информация

На сегодняшний день практически каждое учреждение, которое так или иначе связано с денежными вопросами, имеет бонусные продукты. Это отличный способ для стимулирования транзакционной активности, и, как следствие, получения комиссионного дохода. На сегодняшний день существует множество вариантов — от игровых платформ до самостоятельного выбора ежемесячного поощрения. Данные предложения стабильно пользуются спросом на протяжении нескольких лет, при этом гибко претерпевая изменения в зависимости от требований рынка. Например, пакеты для путешественников теперь способны не только предлагать мили для оплаты перелета через конкретного авиаперевозчика. Существует возможность выбрать удобный маршрут, а также забронировать гостиницу через специальные агрегаторы. Это позволяет оформить путешествие практически бесплатно.

Последнее время набирают популярность предложения для геймеров. Совершая покупки, держатель получает баллы по бонусной системе той или иной игры. Подходит не для всех, однако спрос ежегодно увеличивается пропорционально росту игровой индустрии.

Самый выгодный вариант на текущий момент — это возможность выбора опций на ежемесячной основе. Например, в январе вы получаете процент на остаток, в феврале — cash back настоящими деньгами за оплату в кафе и такси, а в марте копите баллы в одной из торговых сетей. Это преимущество позволяет настраивать продукт под себя.

Способы оформления

В отличие от заявки на кредит такой пластик не требует сбора документов. Достаточно только паспорта. Многие из них предполагают оформление через интернет, а доставку пластика курьером. Это существенно экономит время. Рекомендуем также детально изучать условия. Иногда не совсем явно прописаны параметры бесплатного обслуживания, что в итоге сведет весь итог на нет.

Возможности banki.ru

Banki.ru дает возможность своим посетителям ознакомиться со всеми вариантами на рынке бонусных программ от финансовых учреждений. Также здесь вы можете прочесть отзывы текущих клиентов о том или ином продукте, что позволит сформировать собственное мнение. Промопредложения позволят получить дополнительную выгоду, которая сделает использование пластика с бонусами еще более эффективным.