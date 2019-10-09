Дебетовые карты с бонусными милями в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 1% 1 200 нет
  • благотворительность
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Оценка: 5 Проверяется
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Дебетовые карты с бонусными милями в Московском Кредитном Банке в городах:

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Бонусные дебетовые карты в Московском Кредитном Банке — это платежное средство, которое позволяет получать дополнительные преимущества от ежедневных покупок. Суть заключается в том, что фиксированный процент от каждой операции в торговой точке будет возвращаться на специальный счет в виде баллов. Впоследствии их можно обменять на ценные товары и призы.

Общая информация

Сегодня трудно представить человека, который бы не являлся клиентом той или иной финансовой организации. Рынок это отлично понимает, поэтому развитие партнерских программ получило широкое распространение. Одними из первооткрывателей стали авиакомпании, которые совместно с корпорациями начали запуск коллабораций. Такие предложения давали возможность при оплате по терминалу получать возврат части средств в виде миль, которые в дальнейшем можно было бы потратить на билет. Со временем продукт совершенствовался, и теперь представляет собой целый комплекс тревел услуг — от бронирования гостиниц до упаковки багажа. Таким образом, появилась возможность организовать поездку практически бесплатно.

Не менее распространенным вариантом является cash back. Это возврат части средств «живыми» деньгами обратно на счет. Как правило, начисления осуществляются только в выбранных торговых точках. Для всех остальных либо снижен процент, либо нет бонусов совсем. Таким образом можно не только покрыть годовое обслуживание, но и заработать на приятные мелочи.

Набирают обороты программы, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Бонусы начисляются за покупки не только в этих торговых точках, но и в других местах. Это позволяет увеличивать общий счет, которым впоследствии можно оплатить до 100% выбранных товаров.

Способы оформления

В отличие от кредитов, такой продукт оформить очень просто. Достаточно определиться с подходящим вариантом, заполнить заявку в режиме онлайн или в офисе. Пластик будет доставлен курьером в любое удобное для вас место.

Необходимо с самого начала детально ознакомиться со всеми условиями. Иначе может возникнуть ситуация, когда баллы будут не зачислены из-за невыполнения некоторых действий.

Возможности banki.ru

Чтобы не запутаться в разнообразии предложений на рынке, посетите портал banki.ru. Здесь вы сможете найти всю исчерпывающую информацию по услугам выбранной организации. Анкету на продукт можно заполнить в режиме онлайн, что позволит сэкономить массу времени на посещении отделений.

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