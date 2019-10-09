Дебетовые карты с бонусными милями в НС Банке

Банк: НС Банк
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
 до 5% 0 - 7 188 нет
  • супермаркеты
  • другое
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 4% 0 - 4 188 нет
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic
Mastercard Standard
 до 3% 0 - 1 788 нет
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Оценка: 5 Проверяется
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Дебетовые карты с бонусными милями в НС Банке в городах:

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Бонусные дебетовые карты в НС Банке стали незаменимым помощником в ежедневных расчетах. Суть заключается в том, что каждый такой продукт закреплен за партнерской программой, которая срабатывает при выполнении определенных действий. Как правило, это оплата товаров и услуг из определенной категории.

Общая информация

На сегодняшний день существует множество партнерских программ — от игровых платформ до самостоятельного выбора ежемесячного поощрения. Некоторое время назад особой популярностью пользовались предложения для путешественников. Этот ко-бренд позволял накапливать мили за совершение платежей в торговых точках. Баллы впоследствии можно обменять на авиабилет, но только одного перевозчика. Поэтому было принято решение о создании агрегаторов на базе эмитента этого самого пластика. Теперь у клиента есть возможность оформить целое путешествие, включая бронирование гостиниц и аренду авто, совершенно бесплатно.

Cash back — одно из наиболее востребованных предложений. Это возврат части средств «живыми» деньгами обратно на счет. Как правило, начисления осуществляются только в выбранных торговых точках. Иными словами, возврат возмещает часть стоимости товара или услуги. Каждая финансовая организация определяет свой регламент по выплатам бонусов.

Особым спросом пользуются предложения, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Похожие варианты есть у многих гипермаркетов. Кроме балльной системы самой сети, пластик помогает получить бонусы на один и тот же счет при оплате в других местах.

Способы оформления

В отличие от заявки на кредит, сбора полного пакета документов не требуется. Достаточно только паспорта. Многие из них предполагают оформление через интернет, а доставку пластика курьером. Через пару дней придет SMS-сообщение о готовности. Как правило, это займет от 3 до 5 дней, в зависимости от места вашего проживания. Также внимательно ознакомьтесь с условиями начисления бонусов. Порой из-за недопонимания может возникнуть неприятная ситуация.

Возможности banki.ru

Портал banki.ru — уникальный интернет-портал, который дает возможность читателям ознакомиться с лучшими предложениями на рынке финансовых услуг. Здесь собрана вся актуальная информация по теме бонусных продуктов, а также отзывы клиентов, которые опробовали на себе все преимущества. Анкету на продукт можно заполнить в режиме онлайн, что позволит сэкономить массу времени на посещении отделений.

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