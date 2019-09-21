Дебетовые карты с бонусными милями в Связь-Банке

Бонусные дебетовые карты в Связь-Банке — это прекрасная возможность получить ряд преимуществ от использования платежного средства. Суть заключается в том, что каждый такой пластик закреплен за партнерской программой, которая срабатывает при выполнении определенных действий. Как правило, это оплата товаров и услуг из определенной категории.

Общая информация

На сегодняшний день клиенту мало просто использовать этот продукт. Все чаще в поле зрения современных и активных людей попадают программы, которые способны удовлетворить их потребности: скидки в интернет-магазинах, путешествия, промокоды для мобильных приложений и диджитал сервисов. Финансовые учреждения стараются как можно более точно уловить тренды, поэтому применяют сложные технологии в изучении клиентского поведения. Именно на основе этих данных впоследствии формируются новые продукты.

Текущие предложения уже не первый год удерживают лидерство, совершенствуясь, исходя из конкурентных преимуществ остальных. Тревел пакеты теперь содержат не только накопительную систему миль, которыми можно оплатить авиабилеты той или иной компании. Они подключены к крупным агрегаторам, таким как OneTwoTrip, или же бизнес создает собственные платформы. Такие присутствуют только у крупных игроков рынка. Также эти пакеты включают необходимый набор для туриста: страховка, скидка на оформление визы, упаковка багажа и другие мелочи, которые способны сэкономить человеку не одну тысячу рублей. Однако такие варианты подходят не всем, потому как все чаще, чтобы набрать баллов хотя бы на один авиаперелет, при средних оборотах понадобится около года.

Система cash back — это возврат «живых» денег. Мотивируя транзакционную активность, учреждения готовы делиться от 1 до 10% в среднем со своими клиентами. Заработать крупную сумму вряд ли удастся, а вот получить своеобразную скидку получится в любом случае.

Особую популярность набирают продукты, которые позволяют выбирать бонусную программу каждый месяц. Например, можно получать процент на остаток в январе, в феврале — кешбэк с покупок в магазинах товаров для дома, а в марте — в цветочных.

Способы оформления

Процесс оформления пластика с дополнительными преимуществами очень прост. Достаточно заполнить заявку на сайте выбранной организации или обратиться в ее офис. Особых требований нет, достаточно только паспорта. Есть возможность выбрать способ получения — как в любом удобном отделении, так и с помощью курьерской доставки.

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