Дебетовые карты с бонусными милями в Связь-Банке

Банк: Связь-Банк
Найдено 11 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир
Мир Классическая
JCB Standard
 до 5% 0 - 600 нет
  • для путешествий
  • другое
до 5% 0 - 3 000 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная
JCB Platinum
 до 5% 0 - 3 600 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная
до 5% 0 нет
  • для путешествий
  • другое
JCB Standard
 0% 500 1%
  • для путешествий
  • другое
JCB Gold
 0% 2 500 1%
  • для путешествий
  • другое
JCB Platinum
 0% 6 000 1%
  • для путешествий
  • другое
0% 400 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная
0% 2 000 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Classic
Mastercard Standard
 0% 800 нет
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты с бонусными милями в Связь-Банке в городах:

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Бонусные дебетовые карты в Связь-Банке — это прекрасная возможность получить ряд преимуществ от использования платежного средства. Суть заключается в том, что каждый такой пластик закреплен за партнерской программой, которая срабатывает при выполнении определенных действий. Как правило, это оплата товаров и услуг из определенной категории.

Общая информация

На сегодняшний день клиенту мало просто использовать этот продукт. Все чаще в поле зрения современных и активных людей попадают программы, которые способны удовлетворить их потребности: скидки в интернет-магазинах, путешествия, промокоды для мобильных приложений и диджитал сервисов. Финансовые учреждения стараются как можно более точно уловить тренды, поэтому применяют сложные технологии в изучении клиентского поведения. Именно на основе этих данных впоследствии формируются новые продукты.

Текущие предложения уже не первый год удерживают лидерство, совершенствуясь, исходя из конкурентных преимуществ остальных. Тревел пакеты теперь содержат не только накопительную систему миль, которыми можно оплатить авиабилеты той или иной компании. Они подключены к крупным агрегаторам, таким как OneTwoTrip, или же бизнес создает собственные платформы. Такие присутствуют только у крупных игроков рынка. Также эти пакеты включают необходимый набор для туриста: страховка, скидка на оформление визы, упаковка багажа и другие мелочи, которые способны сэкономить человеку не одну тысячу рублей. Однако такие варианты подходят не всем, потому как все чаще, чтобы набрать баллов хотя бы на один авиаперелет, при средних оборотах понадобится около года.

Система cash back — это возврат «живых» денег. Мотивируя транзакционную активность, учреждения готовы делиться от 1 до 10% в среднем со своими клиентами. Заработать крупную сумму вряд ли удастся, а вот получить своеобразную скидку получится в любом случае.

Особую популярность набирают продукты, которые позволяют выбирать бонусную программу каждый месяц. Например, можно получать процент на остаток в январе, в феврале — кешбэк с покупок в магазинах товаров для дома, а в марте — в цветочных.

Способы оформления

Процесс оформления пластика с дополнительными преимуществами очень прост. Достаточно заполнить заявку на сайте выбранной организации или обратиться в ее офис. Особых требований нет, достаточно только паспорта. Есть возможность выбрать способ получения — как в любом удобном отделении, так и с помощью курьерской доставки.

Возможности banki.ru

Для того чтобы выбрать для себя подходящее предложение, посетите портал banki.ru. Здесь вы сможете найти актуальную информацию по всем текущим акциям, а также получить дополнительный бонус при оформлении промоакции.

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