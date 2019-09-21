Дебетовые карты с бонусными милями в Транскапиталбанке

Бонусные дебетовые карты в Транскапиталбанке — это прекрасный способ извлечь максимум преимуществ от совершения ежедневных покупок. Смысл состоит в том, что за потраченные рубли клиент получает некоторое количество баллов. В зависимости от партнерской программы их можно обменять на полезные товары и услуги.

Общая информация

Бум на пластик с бонусами появился в нашей стране относительно недавно. До этого данный продукт воспринимался лишь как одна из причин не носить с собой много наличности. Рынок менялся, и в тот момент, когда все предложения стали похожими друг на друга, организации в погоне за клиентами начали создавать разные варианты. Одними из первых появились летные программы. Этот ко-бренд позволял накапливать мили за совершение платежей в торговых точках. Баллы впоследствии можно обменять на авиабилет, но только одного перевозчика. Со временем учреждения начали привлекать целые агрегаторы для путешественников. Так появилась возможность покупать бронирование гостиниц и авто, билеты на поезда и аэроэкспрессы, оплачивать упаковку багажа и другие преимущества для тех, кто активно передвигается по миру. Из минусов стоит отметить лишь тот факт, что при небольших оборотах накопление миль может затянуться на несколько лет.

Другой, не менее популярной программой, является cash back. Это возврат части средств настоящими деньгами обратно на счет. Таким образом заработать сложно, но фактически получить скидку на покупку в моменте можно. Различные компании предлагают свои варианты начисления: по категориям магазинов, по размеру возврата и другие.

Обороты набирают и предложения, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Это возможно благодаря коллаборации с большими сетями, имеющими свои бонусные системы, что позволяют ускорить процесс набора необходимых очков, и, как следствие, получения дополнительной выгоды от оплаты пластиком в других местах.

Способы оформления

Для того чтобы оказаться обладателем такого продукта, не нужно собирать много документов. Достаточно с паспортом обратиться в офис выбранной организации и оставить заявку. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, прежде чем остановиться на том или ином варианте. Иначе, при невыполнении определенных условий, заветные бонусы могут так и не зачислиться.

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