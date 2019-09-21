Дебетовые карты с бонусными милями в Транскапиталбанке

Банк: Транскапиталбанк
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 690 нет
  • другое
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 до 5,5% 0 нет
  • другое
нет 15 000 нет
  • другое
нет 690 нет
  • другое
нет 1 790 нет
  • другое
нет 0 - 1 188 нет
  • другое
нет 0 - 3 588 нет
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовые карты с бонусными милями в Транскапиталбанке в городах:

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Бонусные дебетовые карты в Транскапиталбанке — это прекрасный способ извлечь максимум преимуществ от совершения ежедневных покупок. Смысл состоит в том, что за потраченные рубли клиент получает некоторое количество баллов. В зависимости от партнерской программы их можно обменять на полезные товары и услуги.

Общая информация

Бум на пластик с бонусами появился в нашей стране относительно недавно. До этого данный продукт воспринимался лишь как одна из причин не носить с собой много наличности. Рынок менялся, и в тот момент, когда все предложения стали похожими друг на друга, организации в погоне за клиентами начали создавать разные варианты. Одними из первых появились летные программы. Этот ко-бренд позволял накапливать мили за совершение платежей в торговых точках. Баллы впоследствии можно обменять на авиабилет, но только одного перевозчика. Со временем учреждения начали привлекать целые агрегаторы для путешественников. Так появилась возможность покупать бронирование гостиниц и авто, билеты на поезда и аэроэкспрессы, оплачивать упаковку багажа и другие преимущества для тех, кто активно передвигается по миру. Из минусов стоит отметить лишь тот факт, что при небольших оборотах накопление миль может затянуться на несколько лет.

Другой, не менее популярной программой, является cash back. Это возврат части средств настоящими деньгами обратно на счет. Таким образом заработать сложно, но фактически получить скидку на покупку в моменте можно. Различные компании предлагают свои варианты начисления: по категориям магазинов, по размеру возврата и другие.

Обороты набирают и предложения, связанные с накоплением баллов в продуктовых магазинах. Это возможно благодаря коллаборации с большими сетями, имеющими свои бонусные системы, что позволяют ускорить процесс набора необходимых очков, и, как следствие, получения дополнительной выгоды от оплаты пластиком в других местах.

Способы оформления

Для того чтобы оказаться обладателем такого продукта, не нужно собирать много документов. Достаточно с паспортом обратиться в офис выбранной организации и оставить заявку. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, прежде чем остановиться на том или ином варианте. Иначе, при невыполнении определенных условий, заветные бонусы могут так и не зачислиться.

Возможности banki.ru

Для того чтобы сэкономить время на поиск подходящего предложения, посетите портал banki.ru. Здесь собрана вся актуальная информация, которая поможет сориентироваться в многообразии финансовых услуг. Также вы можете прочитать отзывы тех, кто уже воспользовался разными вариантами, и на их основе сформировать собственное мнение. Иногда организации предоставляют промопредложения, благодаря которым использование такого пластика станет гораздо выгоднее.

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