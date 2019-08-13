Дебетовые карты с бонусными милями в банке Уралсиб

Бонусные дебетовые карты в банке Уралсиб — это платежное средство, которое позволяет получать бонусы от каждой оплаты в торговой точки. В дальнейшем этими баллами можно оплатить различные товары, которые ранжируются в зависимости от партнерской программы. Давайте более подробно разберемся в деталях этого продукта.

Общая информация

С развитием новых технологий потребителю стало недостаточно просто пользоваться пластиком как средством хранения средств и удобной оплаты в различных магазинах. Самым первый ко-брендом считается так называемый летный вариант. Накопленные в процессе мили обменивались на авиабилет. После резкого скачка курса доллара финансовые учреждения начали подключать различные сервисы для путешественников: бронирование отелей, бизнес-залы, аренду авто и другие. Это позволяет организовывать поездки практически бесплатно.

Не менее популярной услугой стал cash back. Это начисление настоящих денег обратно на счет, что напоминает своеобразную скидку от общего количества покупок, совершенных за определенный период. Одни учреждения подключают только избранные магазины. Другие — все торговые точки, но с условием пониженного возврата.

Продукт, созданный специально для молодых людей — пластик с начислением «золота» и других бонусов в компьютерных играх. Совершая покупки, держатель получает баллы по партнерской программе. Подходит не для всех, однако спрос ежегодно увеличивается.

В любом случае каждый сам для себя определяет выгоду от того или иного варианта. Именно поэтому важно ознакомиться со всеми условиями с самого начала.

Способы оформления

Оформление такого платежного средства гораздо проще, чем любого кредитного. Вам потребуется только паспорт. Заявку можно подать как в офисе, так и на сайте. Пластик изготавливается несколько дней, после чего доставляется по указанному адресу.

Предварительно изучите условия годового обслуживания. Иногда цена несоизмерима возвратам, поэтому в некоторых ситуациях стоит подобрать более дешевое предложение.

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