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Дебетовые карты с Cash Back в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 1 200 до 10% нет
17 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Альфа-Банке в городах:

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Расплачиваться в магазинах, развлекательных центрах, СТО и АЗС, кассах ж/д-вокзалов и аэропортов, и возвращать при этом часть потраченных средств — реально. Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Альфа-Банке делает покупки более выгодными и экономит ваши деньги.

Особенности и преимущества

Клиенты Альфа-Банка могут оформить платежное средство в любое удобное время. Как правило, для этого требуется иметь паспорт и достичь возраста 18 лет. Точный список требований к получателям представлен в нашем онлайн-сервисе Banki.ru.

Главные преимущества:

  • участие в международных платежных системах Visa или MasterCard, что позволяет совершать транзакции в любой точке мира;
  • выбор выгодной программы кешбэка с учетом расходов, чтобы возвращать максимально большую сумму израсходованных средств;
  • быстрое и удобное оформление онлайн — достаточно оставить заявку на сайте Альфа-Банка, чтобы в течение нескольких дней был выпущен пластик;
  • доступ к другим банковским продуктам — владельцы платежного инструмента могут претендовать на более выгодные условия по кредитным программам, оформлять депозиты.

    • Поиск подходящего предложения в онлайн-сервисе

    В Banki.ru вы сможете выбрать лучший инструмент для хранения денег и осуществления расчетов. По каждому предложению у нас представлена подробная информация, включая:

  • ставки по кешбэку;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • требуемые документы и специфика процесса оформления;
  • лимиты и прочие ограничения по денежным операциям
  • возможность подключения сервисов, например смс-банкинга, интернет-банкинга для мгновенного контроля осуществления транзакций.

    • Все сведения регулярно обновляются и всегда остаются актуальными. Сравнив несколько вариантов, вы сможете выбрать лучшее средство для оплат всего за несколько минут, а затем подать онлайн-заявку, воспользовавшись специальной опцией на портале.

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