Дебетовые карты с Cash Back в Альфа-Банке

|Название, тип карты, банк *
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Mastercard World
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17 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Расплачиваться в магазинах, развлекательных центрах, СТО и АЗС, кассах ж/д-вокзалов и аэропортов, и возвращать при этом часть потраченных средств — реально. Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Альфа-Банке делает покупки более выгодными и экономит ваши деньги.
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Клиенты Альфа-Банка могут оформить платежное средство в любое удобное время. Как правило, для этого требуется иметь паспорт и достичь возраста 18 лет. Точный список требований к получателям представлен в нашем онлайн-сервисе Banki.ru.
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В Banki.ru вы сможете выбрать лучший инструмент для хранения денег и осуществления расчетов. По каждому предложению у нас представлена подробная информация, включая:
Все сведения регулярно обновляются и всегда остаются актуальными. Сравнив несколько вариантов, вы сможете выбрать лучшее средство для оплат всего за несколько минут, а затем подать онлайн-заявку, воспользовавшись специальной опцией на портале.