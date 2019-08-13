Дебетовые карты с Cash Back в Альфа-Банке

Расплачиваться в магазинах, развлекательных центрах, СТО и АЗС, кассах ж/д-вокзалов и аэропортов, и возвращать при этом часть потраченных средств — реально. Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в Альфа-Банке делает покупки более выгодными и экономит ваши деньги.

Особенности и преимущества

Клиенты Альфа-Банка могут оформить платежное средство в любое удобное время. Как правило, для этого требуется иметь паспорт и достичь возраста 18 лет. Точный список требований к получателям представлен в нашем онлайн-сервисе Banki.ru.

Главные преимущества:

участие в международных платежных системах Visa или MasterCard, что позволяет совершать транзакции в любой точке мира;

выбор выгодной программы кешбэка с учетом расходов, чтобы возвращать максимально большую сумму израсходованных средств;

быстрое и удобное оформление онлайн — достаточно оставить заявку на сайте Альфа-Банка, чтобы в течение нескольких дней был выпущен пластик;

доступ к другим банковским продуктам — владельцы платежного инструмента могут претендовать на более выгодные условия по кредитным программам, оформлять депозиты.

Поиск подходящего предложения в онлайн-сервисе

В Banki.ru вы сможете выбрать лучший инструмент для хранения денег и осуществления расчетов. По каждому предложению у нас представлена подробная информация, включая:

ставки по кешбэку;

стоимость выпуска и годового обслуживания;

требуемые документы и специфика процесса оформления;

лимиты и прочие ограничения по денежным операциям

возможность подключения сервисов, например смс-банкинга, интернет-банкинга для мгновенного контроля осуществления транзакций.

Все сведения регулярно обновляются и всегда остаются актуальными. Сравнив несколько вариантов, вы сможете выбрать лучшее средство для оплат всего за несколько минут, а затем подать онлайн-заявку, воспользовавшись специальной опцией на портале.