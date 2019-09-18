Дебетовые карты с Cash Back в банке Оранжевый

Банк: Банк Оранжевый
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
6% 0 - 48 000 до 7% нет
5% 600 - 4 800 до 5% нет
5% 1 500 - 5 700 до 5% нет
3% 600 - 3 000 до 3% нет
3% 1 500 - 3 900 до 3% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в банке Оранжевый в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке Оранжевый подходит для хранения собственных средств. Вы сможете перевести на нее зарплату и прочие регулярные доходы. Платежный инструмент участвует в международной системе Visa или MasterCard — это открывает владельцу доступ к карточному счету в любой точке мира.

Возможности, достоинства и преимущества

Пользователи могут быстро осуществлять все виды оплат — наличные, сняв предварительно деньги в банкомате, безналичные и в интернете. Платежное средство совместимо с современными сервисами:

  • payWave и PayPass — позволяет осуществлять оплаты без ввода ПИН-кода;
  • Google Pay и Apple Pay — для онлайн-расчетов в мобильных приложениях;
  • Мобильный и интернет-банкинг — для совершения денежных переваров, контроля баланса, просмотра истории транзакций.

    • Оформив пластик, вы сможете возвращать часть потраченных средств. Кешбэк-сервис позволяет экономить до 40 % с каждой оплаты. Деньги будут возвращаться в виде бонусов на специальный счет.

    На рынке есть предложения, по которым начисляется процент на остаток. Это делает хранение средств на карточном счете максимально выгодным.

    Ваши персональные данные и деньги будут надежно защищены. Для этого предусмотрена сложная идентификация пользователя, встроенный электронный чип и поддержка технологии 3D Secure.

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