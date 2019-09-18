Дебетовые карты с Cash Back в банке Оранжевый

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Infinite
|6%
|0 - 48 000
|до 7%
|нет
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Visa Classic
|5%
|600 - 4 800
|до 5%
|нет
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Visa Gold
|5%
|1 500 - 5 700
|до 5%
|нет
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Visa Classic
|3%
|600 - 3 000
|до 3%
|нет
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Visa Gold
|3%
|1 500 - 3 900
|до 3%
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке Оранжевый подходит для хранения собственных средств. Вы сможете перевести на нее зарплату и прочие регулярные доходы. Платежный инструмент участвует в международной системе Visa или MasterCard — это открывает владельцу доступ к карточному счету в любой точке мира.
Возможности, достоинства и преимущества
Пользователи могут быстро осуществлять все виды оплат — наличные, сняв предварительно деньги в банкомате, безналичные и в интернете. Платежное средство совместимо с современными сервисами:
Оформив пластик, вы сможете возвращать часть потраченных средств. Кешбэк-сервис позволяет экономить до 40 % с каждой оплаты. Деньги будут возвращаться в виде бонусов на специальный счет.
На рынке есть предложения, по которым начисляется процент на остаток. Это делает хранение средств на карточном счете максимально выгодным.
Ваши персональные данные и деньги будут надежно защищены. Для этого предусмотрена сложная идентификация пользователя, встроенный электронный чип и поддержка технологии 3D Secure.
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