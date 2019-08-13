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Дебетовые карты с Cash Back в Ситибанке

Банк: Ситибанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
 до 7% 0 - 3 600 до 7,5%
  • другое
1 заявка
Mastercard World Black Edition
 до 7% 0 - 18 000 до 10%
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Ситибанке в городах:

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Оформив дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Ситибанке, вы получаете современное, надежное и выгодное платежное средство. Вы сможете перевести на счет свои средства и воспользоваться ими в любой момент, когда необходимо расплатиться за товары или услуги.

Преимущества банковского продукта

1. Кешбэк — позволяет возвращать до 40 % израсходованных денег в виде бонусов, которые зачисляются на счет. У клиентов есть возможность выбрать оптимальную программу с учетом своих расходов, например, максимальный кешбэк в категории «Кафе, рестораны и фастфуд» или «Авиа- и ж/д-билеты», «АЗС и автоуслуги» и т. д.

2. Начисление процентов на остаток — это делает хранение средств на счете выгодным и приумножает ваши доходы;

3. Максимальная защита благодаря использованию современных технологий, таких как электронный чип, 3D Secure;

4. Поддержка бесконтактных платежей, позволяющая совершать транзакции без ввода ПИН-кода.

5. Доступ к выгодному банковскому кредитованию и депозитным программам.

Оформление пластика с помощью сервиса Banki.ru

Все доступные варианты представлены в нашем онлайн-сервисе Banki.ru. Ознакомьтесь с ними, сравните и выберите оптимальный. Затем вы сможете воспользоваться соответствующей опцией подачи заявки, и система перенаправит на сайт банка для заполнения анкеты.

По каждому предложение мы публикуем:

  • требования к получателям;
  • особенности кешбэк-сервиса, включая ставки и прочие условия;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания;
  • размер комиссии за обналичивание денег в банкоматах Ситибанка и устройствах сторонних финансовых учреждений.

    • Мы работаем в режиме 24/7, чтобы пользователи в любой момент могли получить полезную информацию и выбрать самый выгодный платежный инструмент. Вся информация предоставляется бесплатно. Она регулярно проверяется, обновляется и всегда остается актуальной.

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