Дебетовые карты с Cash Back в банке «ФК Открытие»

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке «ФК Открытие» — это удобный и выгодный инструмент, который позволит вам расплачиваться за товары и услуги в любой точке мира. Часть потраченного при этом будет возвращена в виде бонусов на счет. Воспользуйтесь услугами сервиса Banki.ru, чтобы выбрать лучшее предложение и максимально быстро оформить пластик.

Платежный инструмент предназначен для хранения собственных денег. Вы сможете пополнять счет на любую сумму. Ваши финансы всегда будут надежно защищены благодаря современным технологиям — 3D Secure и встроенному электронному чипу. Удобным в использовании пластик делает интеграция с сервисами интернет-банкинга, СМС-информирования, Google Pay, Apple Pay и другим.

Достоинства и преимущества

Участие в международной платежной системе Visa или MasterCard — вы сможете совершать операции, например, снимать наличные в банкоматах, расплачиваться в магазинах, барах, ресторанах, АЗС в любой стране мира;

Начисление процентов на остаток средств, хранящихся на счете;

Оформление в онлайн-режиме — достаточно оставить заявку на сайте банка «ФК Открытие»;

Доступ к другим банковским услугам — кредитованию под минимальный процент, размещению рублей долларов, евро на депозитных вкладах и т. д.

Выбор лучшего варианта в Banki.ru

В нашем сервисе собраны все варианты, действующие в банке «ФК Открытие». Ознакомьтесь с условиями и требованиями к получателям, узнайте о ставках по кешбэку, а затем оставьте заявку, воспользовавшись опцией «Оформить заявку». На вкладке по каждому банковскому продукту указана стоимость выпуска и годовая плата за обслуживание.

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