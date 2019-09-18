Дебетовые карты с Cash Back в банке «ФК Открытие»

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard World
|нет
|0
|есть
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136 заявок
|до 4%
|0
|3%
|нет
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|до 4%
|0
|3%
|нет
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Visa Signature
Mastercard World Black Edition
|нет
|0 - 30 000
|есть
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Mastercard World Black Edition
|нет
|0 - 30 000
|есть
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Visa Gold
Mastercard World
|нет
|0 - 500
|есть
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Visa Signature
Mastercard World Black Edition
|нет
|0 - 30 000
|есть
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке «ФК Открытие» — это удобный и выгодный инструмент, который позволит вам расплачиваться за товары и услуги в любой точке мира. Часть потраченного при этом будет возвращена в виде бонусов на счет. Воспользуйтесь услугами сервиса Banki.ru, чтобы выбрать лучшее предложение и максимально быстро оформить пластик.
Платежный инструмент предназначен для хранения собственных денег. Вы сможете пополнять счет на любую сумму. Ваши финансы всегда будут надежно защищены благодаря современным технологиям — 3D Secure и встроенному электронному чипу. Удобным в использовании пластик делает интеграция с сервисами интернет-банкинга, СМС-информирования, Google Pay, Apple Pay и другим.
Достоинства и преимущества
Выбор лучшего варианта в Banki.ru
В нашем сервисе собраны все варианты, действующие в банке «ФК Открытие». Ознакомьтесь с условиями и требованиями к получателям, узнайте о ставках по кешбэку, а затем оставьте заявку, воспользовавшись опцией «Оформить заявку». На вкладке по каждому банковскому продукту указана стоимость выпуска и годовая плата за обслуживание.
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