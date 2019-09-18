Дебетовые карты с Cash Back в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 есть
  • другое
136 заявок
Мир
до 4% 0 3% нет
Мир Классическая
до 4% 0 3% нет
Visa Signature
Mastercard World Black Edition
 нет 0 - 30 000 есть
  • другое
нет 0 - 30 000 есть
  • другое
нет 0 - 500 есть
  • другое
нет 0 - 30 000 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в банке «ФК Открытие» в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке «ФК Открытие» — это удобный и выгодный инструмент, который позволит вам расплачиваться за товары и услуги в любой точке мира. Часть потраченного при этом будет возвращена в виде бонусов на счет. Воспользуйтесь услугами сервиса Banki.ru, чтобы выбрать лучшее предложение и максимально быстро оформить пластик.

Платежный инструмент предназначен для хранения собственных денег. Вы сможете пополнять счет на любую сумму. Ваши финансы всегда будут надежно защищены благодаря современным технологиям — 3D Secure и встроенному электронному чипу. Удобным в использовании пластик делает интеграция с сервисами интернет-банкинга, СМС-информирования, Google Pay, Apple Pay и другим.

Достоинства и преимущества

  • Участие в международной платежной системе Visa или MasterCard — вы сможете совершать операции, например, снимать наличные в банкоматах, расплачиваться в магазинах, барах, ресторанах, АЗС в любой стране мира;
  • Начисление процентов на остаток средств, хранящихся на счете;
  • Оформление в онлайн-режиме — достаточно оставить заявку на сайте банка «ФК Открытие»;
  • Доступ к другим банковским услугам — кредитованию под минимальный процент, размещению рублей долларов, евро на депозитных вкладах и т. д.

    • Выбор лучшего варианта в Banki.ru

    В нашем сервисе собраны все варианты, действующие в банке «ФК Открытие». Ознакомьтесь с условиями и требованиями к получателям, узнайте о ставках по кешбэку, а затем оставьте заявку, воспользовавшись опцией «Оформить заявку». На вкладке по каждому банковскому продукту указана стоимость выпуска и годовая плата за обслуживание.

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