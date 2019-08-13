Дебетовые карты с Cash Back в Хоум Кредит Банке

Дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Хоум Кредит Банке удобно применять для хранения собственных средств на счете. Вы можете воспользоваться ими в любой стране мира для оплаты товаров и услуг по безналу либо обналичивания средств в банкомате.

Особенности банковского продукта

Главное преимущество платежного инструмента — кешбэк. Каждый раз при расходовании средств на счет будут возвращаться и накапливаться бонусы, которые затем можно будет использовать для новых оплат. Сегодня банк предлагает кешбэк-программы, которые позволят вам сэкономить до 40 % потраченных денег.

Дополнительные преимущества:

подключение сервисов для удобного управления счетом — мобильного и интернет-банкинга, СМС-банкинга;

сохранность денег благодаря использованию современных технологий — встроенного электронного чипа, 3D Secure;

удобное совершение транзакций благодаря поддержке технологии бесконтактных платежей payWave и PayPass, Google Pay, Apple Pay.

доступ к другим банковским продуктам и услугам, например, депозитным и кредитным программам;

быстрое оформление в онлайн-режиме по паспорту.

Как сделать выбор с помощью Banki.ru?

Прежде чем подать заявку на получение пластика, ознакомьтесь с актуальными предложениями в нашем сервисе Banki.ru.

1. Узнайте подробные условия, включая ставки по кешбэку, размер комиссии за снятие наличных в банкоматах, стоимость выпуска и годового обслуживания;

2. Определите самые выгодные варианты. На портале вы найдете предложения, по которым начисляется процент на остаток, с возможностью оформления депозита и т. д.

3. Подайте заявку, воспользовавшись специальной опцией, предусмотренной в Banki.ru. Система перенаправит вас на сайт финансового учреждения для заполнения онлайн-анкеты.

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