Дебетовые карты с Cash Back в Хоум Кредит Банке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|до 7%
|0 - 1 188
|до 20%
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213 заявок
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Visa Signature
|нет
|0 - 2 388
|есть
|
|
Visa Classic
|нет
|0 - 708
|есть
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Хоум Кредит Банке удобно применять для хранения собственных средств на счете. Вы можете воспользоваться ими в любой стране мира для оплаты товаров и услуг по безналу либо обналичивания средств в банкомате.
Особенности банковского продукта
Главное преимущество платежного инструмента — кешбэк. Каждый раз при расходовании средств на счет будут возвращаться и накапливаться бонусы, которые затем можно будет использовать для новых оплат. Сегодня банк предлагает кешбэк-программы, которые позволят вам сэкономить до 40 % потраченных денег.
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