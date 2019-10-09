Дебетовые карты с Cash Back в Локо-Банке

На сегодняшний день оформление дебетовой карты с функцией кешбэка до 40 % в Локо-Банке не занимает много времени. Достаточно оставить онлайн-заявку. Клиентам не нужно выполнять много сложных требований, предоставлять большое количество документов. Достаточно достичь возраста 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ.

Преимущества кешбэк-сервиса

Кешбэк — это опция, которая сделает ваши покупки выгоднее. Возвращайте до 40 % потраченных денег. По каждому представленному в нашей базе предложения установлены категории затрат, например «Супермаркеты», «Заправка авто», «Авиа- и ж/д-билеты». По ним установлены различные процентные ставки.

Каждый раз после совершения оплаты товаров или услуг из категории, на которую распространяется кешбэк, на специальный счет будут начисляться бонусы. Затем ими можно будет расплачиваться за новые товары или услуги. Чтобы получать максимальную выгоду, выбирайте платежный инструмент с учетом ваших расходов и совершайте безналичные транзакции.

Поддержка современных технологий

Представленные банковские продукты интегрированы с современными сервисами для осуществления моментальных, удобных и безопасных платежей:

payWave и PayPass — позволяет отказаться от ввода ПИН-кода;

Google Pay и Apple Pay — упрощает совершение платежных операций в мобильных приложениях;

Мобильный и интернет-банк — полноценный сервис, открывающий круглосуточный доступ к карточному счету. Вы сможете проверять баланс, просматривать историю операций, находить в один клике ближайший банкомат для обналичивания средств и т. д.

Находите лучший платежный инструмент на портале м. У нас собраны актуальные сведения. Все данные регулярно проверяются и обновляются, чтобы пользователи могли своевременно узнавать обо всех изменениях. Мы делаем банковские услуги доступнее для каждого жителя РФ.