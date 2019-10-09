Дебетовые карты с Cash Back в Локо-Банке

Банк: Локо-Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 7,75% 0 - 8 388 до 30% нет
Visa Gold
Mastercard Gold
 до 7% 0 до 30% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
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Отзывы

Лучшие
Оценка: 5 Проверяется
Приветливые консультанты встречают, приятный руководитель провожает. Вернусь 100000 раз. Зарядила энергией позитива, все объяснили, показали, быстро обслужили. На все мои вопросы... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в Локо-Банке в городах:

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На сегодняшний день оформление дебетовой карты с функцией кешбэка до 40 % в Локо-Банке не занимает много времени. Достаточно оставить онлайн-заявку. Клиентам не нужно выполнять много сложных требований, предоставлять большое количество документов. Достаточно достичь возраста 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ.

Преимущества кешбэк-сервиса

Кешбэк — это опция, которая сделает ваши покупки выгоднее. Возвращайте до 40 % потраченных денег. По каждому представленному в нашей базе предложения установлены категории затрат, например «Супермаркеты», «Заправка авто», «Авиа- и ж/д-билеты». По ним установлены различные процентные ставки.

Каждый раз после совершения оплаты товаров или услуг из категории, на которую распространяется кешбэк, на специальный счет будут начисляться бонусы. Затем ими можно будет расплачиваться за новые товары или услуги. Чтобы получать максимальную выгоду, выбирайте платежный инструмент с учетом ваших расходов и совершайте безналичные транзакции.

Поддержка современных технологий

Представленные банковские продукты интегрированы с современными сервисами для осуществления моментальных, удобных и безопасных платежей:

  • payWave и PayPass — позволяет отказаться от ввода ПИН-кода;
  • Google Pay и Apple Pay — упрощает совершение платежных операций в мобильных приложениях;
  • Мобильный и интернет-банк — полноценный сервис, открывающий круглосуточный доступ к карточному счету. Вы сможете проверять баланс, просматривать историю операций, находить в один клике ближайший банкомат для обналичивания средств и т. д.

    • Находите лучший платежный инструмент на портале м. У нас собраны актуальные сведения. Все данные регулярно проверяются и обновляются, чтобы пользователи могли своевременно узнавать обо всех изменениях. Мы делаем банковские услуги доступнее для каждого жителя РФ.

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