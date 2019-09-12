Дебетовые карты с Cash Back в Московском Индустриальном Банке

Банк: Московский Индустриальный Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 - 2 268 до 5% нет
до 5,5% 0 - 1 188 до 5% нет
5 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Помогли решить проблему
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте. Хотел бы поблагодарить сотрудников банка Открытие за оперативное решение проблемы. Оплачивал зарплатной картой покупки в магазине. Оборудвоание выдало ошибку, потом... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с Cash Back в Московском Индустриальном Банке в городах:

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Дебетовую карту с функцией кешбэка до 40 % в Московском Индустриальном Банке удобно применять для хранения собственных средств на счете. Вы можете воспользоваться ими в любой стране мира для оплаты товаров и услуг по безналу либо обналичивания средств в банкомате.

Особенности банковского продукта

Главное преимущество платежного инструмента — кешбэк. Каждый раз при расходовании средств на счет будут возвращаться и накапливаться бонусы, которые затем можно будет использовать для новых оплат. Сегодня банк предлагает кешбэк-программы, которые позволят вам сэкономить до 40 % потраченных денег.

Дополнительные преимущества:

  • подключение сервисов для удобного управления счетом — мобильного и интернет-банкинга, СМС-банкинга;
  • сохранность денег благодаря использованию современных технологий — встроенного электронного чипа, 3D Secure;
  • удобное совершение транзакций благодаря поддержке технологии бесконтактных платежей payWave и PayPass, Google Pay, Apple Pay.
  • доступ к другим банковским продуктам и услугам, например, депозитным и кредитным программам;
  • быстрое оформление в онлайн-режиме по паспорту.

    • Как сделать выбор с помощью Banki.ru?

    Прежде чем подать заявку на получение пластика, ознакомьтесь с актуальными предложениями в нашем сервисе Banki.ru.

    1. Узнайте подробные условия, включая ставки по кешбэку, размер комиссии за снятие наличных в банкоматах, стоимость выпуска и годового обслуживания;

    2. Определите самые выгодные варианты. На портале вы найдете предложения, по которым начисляется процент на остаток, с возможностью оформления депозита и т. д.

    3. Подайте заявку, воспользовавшись специальной опцией, предусмотренной в Banki.ru. Система перенаправит вас на сайт финансового учреждения для заполнения онлайн-анкеты.

    Мы регулярно обновляем данные, поэтому вы сможете получить достоверную информацию. Она предоставляется всем пользователям бесплатно.

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